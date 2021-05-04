Что показала проверка прокуратуры после ДТП на Ставрополе, где погибли девочки-баскетболистки

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Прокуратура Волгоградской области завершила проверку по факту ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять девочек из баскетбольной команды СШОР №2. Были выявлены грубейшие нарушения при перевозке детей для участия в спортивных соревнованиях. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, 15 апреля директор СШОР №2 издала приказ об участии команды на турнире в Черкесске. Детские баскетбольные соревнования среди девочек 2008-2009 годов рождения входят в план физкультурных и спортивных мероприятий спортшколы на 2021 году. Ранее в областной федерации баскетбола отмечали, что турнир в Черкесске не являлся официальным.

В Карачаево-Черкессию отправились 13 юных баскетболисток и их тренер. В 16 часов 20 минут 30 апреля на трассе Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» в Грачевском округе Ставропольского края произошла авария, в результате которой погибли 5 детей.

- Установлено, что перевозка детей к месту проведения соревнования осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска. При этом у водителя путевой лист, а также лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствовали. Перевозка группы детей по маршруту «Волгоград – Черкесск» протяженностью 675 километров осуществлялась без уведомления органов Госавтоинспекции, автобус не был оборудован в установленном порядке проблесковым маячком желтого цвета, опознавательными знаками «Дети» и устройством для ограничения скорости движения 60 километров в час, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В информационной системе отсутствовали сведения о прохождении техосмотра. Также в транспортном средстве отсутствовали ремни безопасности пассажиров заднего ряда сидений. Контроль за муниципальными спортивными учреждениями осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда. Он же выполняет организационно-методическое руководство деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.

- Вопреки указанным требованиям при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства комитета директором МБУ СШОР № 2 фактически самовольно принято решение о перевозке детей в отсутствие каких-либо юридических правоотношений с перевозчиком, что привело к тяжким последствиям в виде гибели несовершеннолетних, - добавили в прокуратуре.

Прокуратура Волгограда внесла представление в адрес главы города, в котором требует принять меры по устранению нарушения законодательства и выполнить мероприятия по обеспечению безопасности при организации перевозок детей. Также региональная прокуратура организовала проверки соблюдения образовательными, спортивными, досуговыми, культурными учреждениями и организациями требований действующего законодательства при организации перевозок несовершеннолетних.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе в Ставропольском крае 30 апреля. Выскочивший на встречную полосу «ВАЗ-2109» столкнулся с фурой «DAF», которая ехала в обратном направлении. От удара большегруз буквально рухнул на проезжавший по своей полосе микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда. Эти кадры попади на видео. В ДТП погибли пятеро юных баскетболисток. 3 мая – в день траура в Волгоградской области - с ними простились в родном городе. 13 человек из микроавтобуса получили различные травмы.

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП – водителя «ВАЗа» Максима Ларионова. Он будет находиться в СИЗО до 30 июня. Однако в уголовном деле есть и другие фигуранты. Полиция задержала тренера баскетбольной команды 2008-2009 годов рождения Татьяну Шахматову. Ее коллеги собирают средства для юридической помощи. Дочь Татьяны Шахматовой занимается баскетболом и сильно пострадала в том ДТП. Она в реанимации в московской клинике. Под домашний арест суд отправил директора волгоградской СШОР №2 Татьяну Астафьеву.