После аварии в Ставрополье волгоградского водителя отправили под домашний арест

Фото представлено очевидцами.

Сегодня, 5 мая, суд в Ставропольском крае отправил водителя из Волгограда Руслана Нахметова на 2 месяца под домашний арест. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на РИА Новости. Напомним, вечером 30 апреля микроавтобус под управлением волгоградца попал в страшное ДТП: на трассе Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» в Грачевском округе Ставропольского края в Mercedes после столкновения с фурой погибли 5 девочек. Юные баскетболистки ехали на соревнования в Черкесск.

Сам водитель Руслан Нахметов получил травмы, его отправили в Грачевскую ЦРБ. По данному факту следственный комитет возбудил два уголовных дела – «нарушение правил дорожного движения» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Волгоградцу грозит наказание по второй – прокуратура выявила грубейшие нарушения при перевозке детей. Однако многие заступились за Руслана и считают его невиновным в трагичной аварии.