Перекрытия дорог 4 и 5 мая 2021 в Волгограде

Главную площадь закроют на два дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за траура по погибшим в ДТП на Ставрополье девочкам из баскетбольной команды волгоградской спортшколы репетицию военного парада ко Дню Победы в Волгограде перенесли на 4 мая 2021 года. Еще одна репетиция состоится вечером 5 мая. На время, пока парадные расчеты будут отрабатывать на площади Павших Борцов строевой шаг, а танки и бронемашины проход колонны техники, часть улиц в центре Волгограда станут пешеходными. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 4 и 5 мая 2021 года с 7.00 до 22.00 перекроют для движения транспорта площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней улицы в квадрате улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и проспекта Ленина.

Объехать закрытый участок можно будет по проспекту Ленина, улицам Краснознаменской, Коммунистической и Набережной 62-й Армии. И учтите, парковка в этом квадрате тоже будет запрещена, а оставленные машины увезет эвакуатор.

Первая репетиция парада 4 мая 2021 начнется в 19 часов, пройдет она без военной техники. А уже 5 мая в это же время по площади Павших Борцов Волгограда пройдут колонной Т-34 и боевые машины. Генеральная репетиция парада назначена через два дня - 7 мая 2021 в 10.00. Эти три дня – единственная возможность для жителей и гостей Волгограда увидеть его воочию, а не на экранах телевизоров. В День Победы посмотреть парад можно будет только по приглашениям.

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Учтите, дороги в праздничные дни тоже перекроют, особенно достанется центру города. Общественный транспорт 9 мая будет работать до полуночи в усиленном режиме. Придется соблюдать и ковидную безопасность. Кроме того, во время праздничных мероприятий в месте их проведения будет действовать запрет на продажу спиртного в магазинах.

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