На Новый год 2021 в Волгограде не будет массовых гуляний, праздничная круговерть по большей части переместится в соцсети и пройдет онлайн. Но новогодний фейерверк в Волгограде в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 все же будет. Как и где можно отметить новогодние праздники в Волгограде, куда пойти, когда и во сколько начнется новогодний салют, подскажет наш путеводитель, который в этом году будет весьма краток.Встретить Новый год 2021 песнями и танцами у елочки под бой курантов в Волгограде можно будет только в пойме реки Царицы. В программе новогоднего праздника – онлайн концерт, реальный Дед Мороз со Снегурочкой, до утра будет работать каток. Концерт, поздравление президента и бой курантов покажут на экране у интерактивного музея, начнется новогодний праздник в 23.00 и закончится в 1 час ночи новогодним фейерверком. Провести новогоднюю ночь 2021 в Волгограде можно и на катке в пройме Царицы. Последние сеансы 31 декабря 2020 - с 19.00 до 22.00 и с 23.00 до 3.00. На новогодних праздниках с 1 по 10 января 2021 режим работы катка: с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до полуночи.Звучать музыка в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2021 будет и в Кировском районе Волгограда у Авангарда. В остальных районах веселиться у установленных в парках и на площадях елок придется под собственный аккомпанемент.Кинотеатры в Волгограде 31 декабря закроются раньше, а 1 января начинают работать не ранее 11 утра, а некоторые и с часа.В Волгограде в декабре 2020 залили множество катков, большинство из них 31 декабря закроются еще до наступления новогодней ночи. Так, ледовые катки сети «Айсберг» на Спартановке, в парке Гагарина, в Красноармейском, на ТЮЗе и в парке на 7 ветрах 31 декабря 2020 работают до 19.00 и 1 января 2021 начнут пускать на лед с 12.00. Каток Новый свет на СХИ закроется за час до наступления Нового года. Катки сети «Южный полюс» 31 декабря открыты до 21.00, а с 1 по 10 января работают с 10.00 до 22.00. Это касется катков у Акварели, в сквере Саши Филлипова, в СК «Каустик», Только каток у ТЦ Строймолл всегда открыт до 20.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий. Куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021 (афиша).Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2021 в Волгограде, Волжском и Камышине (график дежурств).Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники.Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь (расписание), а утром 1 января позже выйдут на линии.Как будут работать службы ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Волгограде (полезный справочник).