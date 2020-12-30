Большинство волгоградцев накрывают новогодний стол и закупают все для него заранее. Но все же кто-то еще не успел этого сделать, собирается за продуктами в последний день уходящего года или рассчитывает сходить за свежим хлебушком 1 января. Учтите, что 31 декабря 2020 продуктовые магазины и супермаркеты закроются на несколько часов раньше обычного, а 1 января 2021 года начнут работать на несколько часов позже. Корреспонденты «КП-Волгоград» посмотрели график работы на праздники основных магазинов Волгограда и Волжского.Так, все супермаркеты у дома 31 декабря 2020 года закроются с 20 до 22 часов. Например, «Магниты» будут работать до 22.00, а 1 января откроются в 12.00.ТРК «Мармелад» 31 декабря работает до 20.00, а 1 января 2021 года торговые галереи и парк развлечений откроются в 14.00. В кинотеатре Mori Cinema 1 января крутить фильмы будут с 11.00 до 3 часов ночи. Большинство точек общепита откроется в полдень. А со 2 января все магазины и кафе вернутся к привычному графику.ТРЦ «Акварель» 31 декабря ждет волгоградцев за покупками с 10.00 до 19.00. 1 января 2021 года в торговом центре - выходной, в том числе будут закрыты гипермаркеты Ашан и Леруа Мерлен. Зато 30 декабря Ашан работает до полуночи, а 31 декабря закрывается в 20.00. Леруа Мерлен в Волгограде 31 декабря работает с 8.00 до 17.00, в обычном графике – со 2 января.В ТРК Парк Хаус 31 декабря 2020 года торговые галереи, кинотеатр и фуд-корт работают до восьми часов вечера. Гипермаркет «Карусель» перед новым годом закроется в 21.00. Выходной день 1 января 2021 будет у магазинов-арендаторов. Ждут волгоградцев в первый день года только «Карусель» - с 13 до 23 часов, кинотеатр Синема 5 и фуд-корт – с 13.00 до 22.00.В Волжском на новый год 2021 магазины будут работать также. Так, например, магазины в ТРК «Волгамолл» 31 декабря будут работать до 20 часов, супермаркет Перекресток - до 21.00, кинотеатр Киномакс - до 16.00. 1 января 2021 года магазины не работают. Перекресток откроется в 13 часов, кинотеатр – в полдень.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий. Куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021 (афиша).Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2021 в Волгограде, Волжском и Камышине (график дежурств).Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Куда пойти в новогоднюю ночь 2021 в Волгограде (что будет интересного).Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники.Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь (расписание), а утром 1 января позже выйдут на линии.Как будут работать службы ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Волгограде (полезный справочник).Волгоградцам разрешили новогодние утренники, но запретили корпоративы. По каким коронавирусным правилам будем жить на праздниках.