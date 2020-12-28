Встречать Новый год кто-то будет дома, а кто-то отправится в гости к родным и близким. Кто-то захочет поводить хороводы и у городской елки. Чтобы жители города Волжского Волгоградской области смогли добраться до места назначения на общественном транспорте, в новогоднюю ночь 2021 для них пустят рейсы востребованных автобусных маршрутов. Ходить в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 по 1 января 2021 в Волжском будет проходящий через весь город автобус №14. На других популярных маршрутах добавят вечерние рейсы 31 декабря.Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, интервал движения автобуса №14 вечером и ночью 31 декабря 2020 года составит всего 20 минут. Ходить автобус будет до пяти часов утра 1 января 2021 года. Автобусы №1 и №2у вечером 31 декабря 2020 будут ходить до 23 часов с интервалом от 10 до 15 минут.Как будут ходить в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 по 1 января 2021 автобусы №1, №14 и №2у в Волжском:Автобус №1 вечером 31 декабря 2020 отправится из 32 мкр Волжского в 18.13, 18.30, 18.38, 18.46, 19.02, 19.13, 19.24, 19.33, 19.46, 20.00, 20.10, 20.25, 20.38, 20.50, 21.25, 21.45, 22.00, 22.20. От ж/д вокзала пойдет в 18.11.,18.23, 18.39, 18.55, 19.11, 19.24, 19.36, 19.49, 20.01, 20.15, 20.47, 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.20.Автобус №2у Волжского в канун Нового года 2021 будет ходить по расписанию из 37 мкр в 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.30, 22.00, 22.20, от гипермаркета «Магнит» в 20.08, 20.35, 21.00, 21.20, 21.40, 22.10.И автобус №14 Волжского вечером 31 декабря 2020 и ночью 1 января 2021 года выйдет в дополнительные рейсы из 37 мкр в 2.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 00.00, 00.20, 00.40, 1.00, 1.20, 1.40, 2.00, 2.20, 2.40, 3.00, 3.20, 3.40, 4.00, 4.20, 4.40, 5.00. А от гипера «Магнит» будет отправляться в 22.30,22.55, 23.15, 23.35, 23.55, 00.15, 00.35, 00.55, 1.15, 1.35, 1.55, 2.15, 2.35, 2.55, 3.15, 3.35, 3.55, 4.15, 4.35, 4.55, 5.15, 5.35, 5.55.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Новый год и Рождество 2021 в Волжском: программа праздничных мероприятийКуда пойти в новогоднюю ночь и как Волжский отметит Новый год и Рождество 2021 (программа).