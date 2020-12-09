Все катки Волгограда и Волжского 2020 - 2021: адреса, расписание, цены

Все на каток! Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоград пришли морозы, настоящая зима, хотя снега и маловато. Практически во всех районах города уже заливают лед. Так что берем коньки и на каток. Зимой 2020 - 2021 в Волгограде и Волжском будут работать более двадцати катков, если погода и дальше будет морозной. А специальное оборудование на катке в пойме Царицы позволяет покататься даже при небольшом «плюсе». В этом году из-за коронавирусных ограничений теплые раздевалки будут закрыты. Число людей на льду ограничат. Переодеваться и переобуваться придется на улице, а платить - картами. Где уже залили лед и открыли катки зимой 2020 – 2021 в Волгограде и Волжском, адреса, билеты, цены и график работы, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

КАТКИ ВОЛГОГРАДА ЗИМОЙ 2020 - 2021

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Каток на площади Аттракционов, Спартановка

Есть освещение, музыка, прокат. Работает по погоде

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена билета: в будни взрослым со своими коньками (до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам (по справке) и дошкольникам со своими коньками - 100 руб. В выходные взрослым – 200 руб.; детям - 150 руб.

Прокат коньков вместе с катанием - 150 руб. в час; детям - 100 руб. Есть детские двухполозные коньки 28 – 32 размера, фигурные – 27 - 42 размера, хоккейные – до 46 размера.

Каток на площади Дзержинского, 1, у ТРЦ «7 звезд».

Есть освещение, музыка, прокат. Работает по погоде

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена билета: в будни взрослым со своими коньками (до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам (по справке) и дошкольникам со своими коньками - 100 руб. В выходные взрослым – 200 руб.; детям - 150 руб.

Прокат коньков вместе с катанием - 150 руб. в час; детям - 100 руб.

Каток «Айсберг» на ул. Николая Отрады 34Б, спорткомплекс «Спартанец»

Каток с декоративным освещением, есть прокат коньков, чай/кофе.

Готовится к открытию.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Каток на стадионе "Зенит", ул. Таращанцев, 72

Готовится к открытию.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Каток в пойме Царицы в Волгограде

Каток с морозильным оборудованием может работать при температуре до +5°С. Есть музыка, освещение, туалеты, кафе, огороженная зона для детей.

Режим работы: ежедневно 3 сеанса катания: с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00. Бронирование сеанса: 8-919-542-93-04; 8-919-542-92-87. Билеты онлайн - parkrazdolie.ru.

Цена билета: детский (до 12 лет) - 300 рублей, взрослый – 400, пенсионерам и многодетным семьям – 250. Сопровождающий (без катания) – 100 руб.

Прокат коньков, камера хранения – 100; помощник фигуриста или инструктор на полчаса - 100 рублей, заточка коньков – 200.

До 15 декабря с понедельника по четверг студентам, школьникам и дошкольникам скидка 25% без ограничении по времени.

Каток «Айсберг» у ТРК «Европа Сити Молл», на парковке слева

Каток с декоративным освещением, прокат коньков, чай/кофе.

Готовится к открытию.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Каток «Айсберг» на 7 Ветрах в парке «Семейный» на ул. 8-й Воздушной Армии, 35д

Есть освещение, музыка, прокат. Работает по погоде, справки в Instagram @iceberg.katok и по телефону: 8-960-879-99-53.

График: в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00.

Цена билета: в будни со своими коньками - 150 рублей, время катания не ограничено. Прокат коньков – 150 рублей в час. Детям - 100 рублей в день со своими коньками или 100 в час с арендой коньков. В выходные для взрослых - 200 рублей в день, с прокатом - 200 в час; детям – по 150.

Крытый каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59-76-09.

Из-за пандемии массовые катания не проводятся.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в сквере Саши Филиппова

Есть освещение, музыка, касса. Справки в инстаграм - @katok.volgograd

Режим работы: ежедневно по погоде с 10.00 до 21.00.

Цена билета: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - 70. Прокат коньков: 70 рублей.

Каток «Айсберг» на ТЮЗе (ул. Лавочкина 6/2, спортшкола)

Каток с декоративным освещением, есть прокат коньков, чай/кофе.

Режим работы: в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00. Узнать о работе катка можно в Instagram @iceberg.katok и по телефону: 8 (960) 879 99 53.

Цена билета: со своими коньками - 150 рублей, время катания не ограничено. Прокат коньков – 150 рублей в час. Детям - 100 рублей в день со своими коньками или 100 в час с арендой коньков.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107

Есть освещение, музыка, касса.

Готовится к открытию

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Крытый каток «Волчок» на улице Никитина прекратил существование.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в СК «Каустик» (пр. Столетова, 35а)

Есть освещение, музыка, касса. Справки в инстаграм - @katok.volgograd

Режим работы: ежедневно по погоде с 10.00 до 21.00.

Цена билета: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - 70. Прокат коньков: 70 рублей.

Каток «Южный полюс» у ТЦ «Строймолл», ул. Бахтурова, 12и

Есть освещение, музыка, касса.

Готовится к открытию.

СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН

Каток на Бобрах

Парк клуб Бобры, Среднеахтубинский район, х. Бобры. Телефоны: (8442) 600-195, 8-927-065-88-88, конный клуб - 8-904-436-48-00.

На месте, где летом был пляж парк-клуба Бобры, теперь каток, горка для тюбинга и лыжный склон длиной сто метров. Есть раздевалки, санузлы, кафе и другие развлечения: катание на лошадях, квадроциклах, беседки с мангалом.

Режим работы: с 8.00 до 20.00.

Как добраться: на машине по мосту через Волгу, на маршрутках, идущих в Среднюю Ахтубу и Краснослободск. Координаты для навигатора: 48.717156, 44.556996

Цена вопроса: вход на территорию 150 рублей, детям до 5 лет – бесплатно. Прокат тюбинга (ватрушки) 250 рублей за 1 час, 1000 рублей - на весь день. Вход со своим тюбингом – 400 рублей на весь день.

Прокат коньков на час – 250 руб., на весь день – 900. Вход со своими коньками – 350 на весь день.

Прокат лыжных комплектов и сноубордов на час – 400 рублей, лыжи на весь день – 1200, сноуборд - 1000. Вход со своим оборудованием – 350 на весь день.

Прокат спортивной одежды на час – 300 рублей, на день - 500.

КАТКИ ВОЛЖСКОГО ЗИМОЙ 2020 - 2021

Каток на площади Труда 4/1, автошкола «ВОА»

Есть освещение, музыка, касса, горячий чай. Справки - vk.com/vlz_katok

Режим работы: ежедневно по погоде. В будни с 14.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 21.30.

Цена билета: со своими коньками взрослым - 70 рублей, детям – 50 рублей без ограничений по времени. Прокат коньков: 100 рублей, залог за пару - 500.

Каток в парке «Гидростроитель» Волжского

Есть освещение, музыка, касса, горячий чай.

Режим работы: ежедневно по погоде, с 10.00 до 22.00.

Цена билета: со своими коньками взрослым - 100 рублей, детям до 10 лет – 50 рублей без ограничений по времени. Прокат коньков: 150 рублей в час, детям до 10 лет - 100.

Каток в 26 микрорайоне

Каток расположен, во дворе на ул. Карбышева, 103. Бесплатный.

Каток клуба «Космос», Волжиский, ул. Советская, 35б - откроется с 11 декабря 2020

Режим работы: ежедневно по погоде, в будние дни – с 14.00 до 22.00, в выходные - с 10.00 до 22.00.

Цена билета: со своими коньками - 70 рублей без ограничений по времени. Прокат коньков: 150 рублей в час, детям до 12 лет – 70 рублей.

Каток ФОКа «Русь», Волжский, ул. Мира, 127б – откроется 12 декабря 2020

Режим работы: ежедневно по погоде.

Бесплатно.

Каток у ФОКа «Авангард», Волжский, ул. Дружбы, 48б – откроется 12 декабря 2020

Режим работы: ежедневно по погоде. В будни – с 12.00 до 22.00, в выходные – с 10.00 до 22.00.

Цена билета: со своими коньками взрослым – 100 рублей, детям – 50 без ограничения по времени.

Каток в парке «Волжский» рядом с кафе «Mixfood»

Каток размером 18х25 метров планируют открыть 21 - 23 декабря 2020.

Каток в поселке Краснооктябрьский, у ФОКа «Восход», ул. Луганская, 11 – готовится к открытию 21 декабря 2020

Крытый каток «Круглый год», г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1 б, ТРК «Планеталето», тел.: (8443) 21-51-49, 8-905-339-17-71. Информация о времени массового катания - https://vk.com/plkatok.

Крытый каток, теплые раздевалки и катание под музыку на цветном льду. Посетителей обслуживают только в масках и перчатках.

Режим работы: ежедневно без выходных с 10.00 до 21.00. Начало каждого часа - начало 50-минутного сеанса. Есть часовые технические перерывы. Когда можно покататься в будние дни - уточняйте по телефону (проходят занятия секций).

Цена вопроса: электронная карта (проход через турникет на катке) - 60 руб. Есть скидочная карта – цена по карте помечена *. Взрослым и детям с 12 лет в будние дни - 310/250* рублей, в выходные и праздничные дни: 350/290*. Детям до 11 лет включительно в будни - 220/160* рублей, в выходные - 250/190*. Прокат коньков для взрослых: 150 рублей/сеанс, для детей - 80 рублей/сеанс. Помощник фигуриста: 50 рублей/сеанс. Защита – бесплатно. Абонемент на 10 сеансов взрослый - 2400*, детский - 1500*. Скидки по будням для пенсионеров и студентов, именинникам.

Ледовая арена «Волжский», г. Волжский, пр. Ленина, 361, 27-й микрорайон, ТК «Стройград», 2-й этаж, (8443) 21-00-45, 60-12-12, 8-962-760-12-12.

Режим работы: время массового катания – нужно уточнять по телефону и на сайте arenavolzhsky.ru, могут проходить тренировки. Вход на арену строго в масках и перчатках

Цена вопроса: электронная карта доступа - 50 руб. Катание детям 150 руб. в час, взрослым - 300 руб. Абонемент на 10 посещений: детский до 14 лет - 1000, взрослый - 2500 руб. Прокат коньков - 100 руб. в час взрослым, 50 - детям. Есть заточка коньков, услуги инструктора, шайбодром. Дети до 7 лет - только в сопровождении взрослых.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь брать коньки или лыжи на прокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги - обычно около 1000 рублей.

Учтите, что большинство катков работают по фактической погоде. Стоимость услуг может измениться

Если вы знаете, где еще залили катки или проложили лыжные трассы - оставляйте сообщения в комментариях. Мы непременно обновим информацию.