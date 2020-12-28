В первый день Нового года многие волгоградцы (после бурной ночи) вообще не выходят из дома – отсыпаются. Но есть и те, кто отправляется поздравлять с наступившим к родным и близким. «Безлошадных», конечно же, их интересует вопрос – как добраться в гости в этот день? Будет ли ходить общественный транспорт 1 января 2021 в Волжском и Волгограде?Сообщаем: 1 января 2021 транспорт в Волжском ходить будет. Но в «Волжской автоколонне №1732» заранее предупреждают: ездить автобусы будут, но реже обычного.Напомним, что в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 в Волжском с интервалом 20 минут будут ездить автобусы №1 и 2у, а №14. Они же будут ходить и 1 января, правда, до 7 утра с интервалом 30 минут, а после 7.00 автобусы вернутся к обычному расписанию выходных дней.Маршруты №№ 5 и 24 будут работать без изменений.- Остальные городские маршруты начнут работать с 8:00-9:00, - отмечают в автоколонне.Автобус №1 будет отправляться с 32 микрорайона в 8.24, 8.42, 9.00, 9.09, 9.18 – далее по расписанию выходных дней. С железнодорожного вокзала - в 9.00, 9.18, 9.36, 9.45, 9.54 – далее по расписанию выходных дней.Автобус №2 с поселка Рабочий – в 9.42, 10.23, 11.00 - далее по расписанию выходных дней, с острова Зеленый – в 10.13, 11.04, 11.41 - далее по расписанию выходных дней.Автобус №2у с 37-го микрорайона – в 8.00, 8.15, 8.30, 8.42, 8.54 - далее по расписанию выходных дней, от «Магнита» - в 8.37, 8.47, 8.57, 9.07, 9.17 - далее по расписанию выходных днейАвтобус №4 с остановки «Парк» - в 6.00, 7.15, 8.31, 9.00, 10.16 – далее по расписанию, с СНТ «Цветущий сад» - в 6.38, 7.54, 9.22, 9.42, 10.53 – далее по расписанию.Автобус №11 с 32 микрорайона - в 8.00, 9.00, 10.30 - далее по расписанию выходных дней, с СНТ «Лилия» (разворот) поселок Краснооктябрьский – в 9.40, 10.12, 11.55 - далее по расписанию выходных дней.Автобус №27 с 37-го микрорайона – в 8.40, 10.03, 15.45, 17.08, с площади Ленина – в 8.02, 9.15, 10.38, 15.10, 16.20, 17.43.Автобус №34 с железнодорожного вокзала - в 6.03, 6.51, 7.51, 8.57, 9.57 – далее по расписанию выходных дней, с ЛПК – в 5.45, 6.56, 7.43, 8.43, 9.49, 10.49 – далее по расписанию выходных дней.Автобус №14 с 37-го микрорайона – в 5.30, 6.00, 6.30, 6.50, 7.00, 7.10 – далее по расписанию выходных дней, от гипермаркета «Магнит» - в 6.10, 6.40, 7.10, 7.30, 7.41 – далее по расписанию выходных дней.Автобусы в Волжском со 2 по 10 января будут работать по всем маршрутам по расписанию выходных дней.О том, как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники, можно ознакомиться здесь.