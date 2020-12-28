На этот раз новогодние праздники 2021 в Волгограде пройдут без массовых гуляний и хороводов у елки, хотя и с фейерверками. В программе праздника нет больших мероприятий, так что и выпускать на линии дополнительный общественный транспорт необходимости нет. Ходить автобусы, трамваи и троллейбусы в новогоднюю ночь 31 декабря 2020 и на каникулах с 1 по 10 января 2021 будут по расписанию выходного дня.- Предусмотренное расписанием количество автобусов, трамваев и троллейбусов достаточно для обеспечения волгоградцев транспортными услугами в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.Ну а тем, кто решит отправиться к друзьям или родственникам ближе к бою курантов, придется воспользоваться услугами такси, которые по традиции поднимут цены на праздник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь 2021 (расписание движения).