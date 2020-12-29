В этом году пандемия коронавируса внесет изменения в график работы детских и взрослых поликлиник, стоматологий и травмпунктов в Волгограде, Волжском, Камышине и районах области в новогодние праздники. Медики с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года будут работать в усиленном режиме. Информация о том, как будет работать та или иная поликлиника в Волгоградской области, должна быть размещена на сайтах медицинских организаций. А в «красной зоне» ковидных госпиталей врачи не покинут свой пост ни на минуту, как и служба скорой помощи. Как будут работать медики на новогодние праздники на брифинге рассказала зампред комитета здравоохранения Марина Гаврилова.- В Волгограде в новогодние праздники в январе 2021 года ежедневно с 9 до 15 часов будут работать дежурные детские и взрослые стоматологии, все районные стоматологии, а также стоматологические кабинеты ЦРБ. Они будут работать по графику, - рассказала Марина Гаврилова.В женских консультациях Волгоградской области также будут принимать беременных дежурные врачи.В поликлиниках Волгограда, Волжского и области принимать людей с признаками вирусных заболеваний и температурой кабинеты неотложной помощи, амбулаторные центры по лечению коронавируса или «ковидные очереди», как их называют сами горожане, будут в одну смену. При необходимости, если поток заразившихся ОРВИ и коронавирусом возрастет, время работы продлят вплоть до 22 часов.ЦАОПы, где принимают волгоградцев с подозрением на рак, также будут дежурить в одну смену. А вот все травматологические пункты работают на новогодних праздниках круглосуточно.- Неотложные вызовы терапевтов на дом будут обслуживаться в обычном режиме, как и в непраздничные дни. И не будет приостановлена реабилитационная помощь, - рассказала Марина Гаврилова.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ облздрава, детские поликлиники Волгограда, Волжского и районов области в новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года будут работать без выходных с 8.00 до 20.00. Неотложные вызовы, в том числе больных с коронавирусом, поликлиники будут принимать до 20 часов.Частная детская клиника «Маргоша» также работает в праздники без выходных. 1 января 2021 года врачи принимают маленьких пациентов с 12 часов. 31 декабря 2020, 1 и 7 января 2021 в клинике короткий день – до 16.00, в остальные дни до 11 января время работы – до 18.00.Большинство частных стоматологий Волгограда и Волжского начнут работать со 2 января 2021 года, но есть и те, где готовы принять пациентов с зубной болью уже после полудня 1 января 2021 года.В штатном режиме будут работать медицинские лаборатории. Все новогодние праздники открыты и прививочные центры, где делают прививки от коронавируса. Но получить вакцину пока могут только медики, педагоги и соцработники. После каникул список планируют расширить.Стать донором антиковидной плазмы переболевшие коронавирусом волгоградцы смогут начиная с 5 января 2021 года в центре крови на улице Голубинской. Пока же для пациентов ковидных госпиталей сформировали необходимый резерв.Чиновники облздрава уверяют, что в области до 15 января хватит запаса бесплатных лекарств для больных коронавирусом и вообще препаратов, которые продаются в аптеках. В случае, если ситуация с ковидом в новогодние праздники ухудшится, задействуют созданные резервы.- Мы готовы оказывать медицинскую помощь круглосуточно, но только помните, дорогие земляки, что нужно беречь себя. Не запускайте хронические заболевания, не злоупотребляйте алкоголем, берегите своих детей, - говорят перед долгими праздникам медики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий. Куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021 (афиша).Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2021 в Волгограде, Волжском и Камышине (график дежурств).Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Куда пойти в новогоднюю ночь 2021 в Волгограде (что будет интересного).Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники.Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь (расписание), а утром 1 января позже выйдут на линии.Как будут работать службы ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Волгограде (полезный справочник).Волгоградцам разрешили новогодние утренники, но запретили корпоративы. По каким коронавирусным правилам будем жить на праздниках.