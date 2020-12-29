В новогоднюю ночь жителей Волгограда с 23 часов 31 декабря 2020 года до 1 часа ночи 1 января 2021 года у главной елки в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия - Моя история» ждут концерт, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, в 23.55 - послание президента России и в полночь - трансляция боя кремлевских курантов. Также в программе праздничных мероприятий в Новый год 2021 в Волгограде - праздничный салют, который начнется 1 января в час ночи теперь уже по московскому времени. Озарят огни праздничного фейерверка и весь Волгоград. Поздравлять в новогоднюю ночь горожан с праздником будут артисты театров и Дед Мороз. На сцене - только Дедушка со Снегурочкой, а трансляцию концерта покажут на большом светодиодном экране.Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в программе новогоднего концерта будут и народные песни, и ретро-шлягеры, и современная попса. Танцевать у главной елки можно будет и под «Валенки», и под «Синий, синий иней», и под каверы группы «Какая разница», под попурри от духового оркестра. Выступят для волгоградцев солисты Наталья Долгалева, Александра Соловьева, Лариса Синкевич, Максим Сытин, Юлия Большакова, Валерия Головкина и Даниил Зарипов. Также в программе номера театра танца «Just Rio», ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», ансамбля кавказских танцев «Ивериони», шоу-балета «Трио» и студентов Серебряковки.В целом отмечать Новый 2021 год волгоградцы будут тесной компанией и весьма скромно. Все из-за ограничений, которые принес в нашу жизнь коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий. Куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021 (афиша).Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Куда пойти в новогоднюю ночь 2021 в Волгограде (что будет интересного).Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники.Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь (расписание), а утром 1 января позже выйдут на линии.Как будут работать службы ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Волгограде (полезный справочник).Волгоградцам разрешили новогодние утренники, но запретили корпоративы. По каким коронавирусным правилам будем жить на праздниках.