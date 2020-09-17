В Волгоградской области 800 медиков заболели COVID-19, из них 13 умерли

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Врачи и весь медицинский персонал, спасающие заболевших коронавирусной инфекцией, сами находятся в группе риска. Брифинг оперштаба 16 сентября 2020 года начался с печальной новости: за весь период с начала пандемии 800 сотрудников больниц и поликлиник Волгоградской области заразились COVID-19. Из них 13 не удалось спасти. Многие из погибших – уважаемые люди, главы медучреждений, лучшие профессионалы своего дела. Но число жертв коронавируса вреди медиков может быть значительно выше.

Как сообщил «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, еще 9 случаев находятся на экспертизе.

Стоит отметить, что медицинские сотрудники, которым удалось полностью вылечиться от ковида, избежали осложнений. Всем, кто пострадал от коронавируса, работая с больными, получили выплаты по нетрудоспособности в размере более 27 миллионов рублей.

СПИСОК ВРАЧЕЙ, ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА

70-летняя Клавдия Максименко, терапевт больницы №22;

66-летняя Валентина Клаучек, заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА;

56-летняя Елена Пикавцова, санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ;

62-летний Сергей Меньшин, водитель скорой помощи СМП №2;

58-летний Николай Маренков, водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ.

68-летняя Ольга Павловна Сидач, младшая медсестра Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн;

74-летняя Валентина Колесникова - медсестра детского сада №3 поселка Светлый Яр Волгоградской области;

Ирины Гайдук, терапевт и врач высшей категории, главврач поликлиники №3;

Инякина Евгения Павловна, 64 года, фельдшер, ЦРБ г. Михайловка, Волгоградская область.