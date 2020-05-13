В Волгограде от коронавируса умерла санитарка из Иловлинской больницы

13 Май 2020 2020-05-13T12:08:34+03:00

Несколько дней санитарка провела на ИВЛ, но ее не спасли. Фото администрации ВО.

Подробности о скончавшейся пациентке с COVID-19 - ей было 56 лет

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К 13 мая число умерших с коронавирусом в Волгоградской области увеличилось до 13-ти. К сожалению, подтвердился диагноз COVID-19 у 56-летней женщины – она скончалась в инфекционном госпитале Волгограда. Подхватила новый вирус на работе – женщина трудилась санитаркой в Иловлинской ЦРБ. Сегодня, 13 мая, эту информацию подтвердил заместитель главы облздрава Николай Алимов.

Санитарку привезли в Волгоград с внебольничной пневмонией уже в тяжелом состоянии. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Что пугает – сотрудники Роспотребнадзора, которые проводили проверку по данному факту, так и не узнали, от кого санитарка подхватила коронавирусную инфекцию.

- Вероятнее всего там занес коронавирус в больницу кто-то из пациентов, - предполагает Алимов.

Он также подтвердил, что санитарка – не единственная сотрудница этой больницы, которая заболела COVID-19. Уже подтвержден коронавирус у нескольких ее коллег. К счастью, у них болезнь протекает в легкой форме. На время в двух отделениях Иловлинской ЦРБ даже ввели карантин и закрыли на обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU