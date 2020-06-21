В Волгоградской области от коронавируса умер еще один водитель «скорой»

Врачи и медперсонал, которые каждый день ведут борьбу за жизни больных коронавирусом, и сами находятся в группе риска. С начала пандемии в Волгоградской области уже пять сотрудников больниц умерли от COVID-19. Пятой жертвой смертельного вируса, всего же 33-ей в регионе, стал 58-летний Николай Иванович Маренков - водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ.

- Работал водителем скорой медицинской помощи. Выявлен в ходе регулярного медосмотра лиц, входящих в группу риска, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Течение болезни было стремительным: несмотря на своевременное обнаружение вируса, у Николая Маренкова развилась двусторонняя пневмония. Его госпитализировали в ГБУЗ «ВОКБ №3», затем перевели в реанимацию «ВОКИБ №1». Состояние ухудшалось из-за сахарного диабета.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациент скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - добавили в оперштабе.

Имена врачей, которые умерли в период пандемии, находятся в Списке памяти. Это 70-летняя Клавдия Максименко, которая работала терапевтом в больнице №22, до последнего помогала людям и не представляла свою жизнь без любимой профессии. Она умерла от «ковид».

66-летняя Валентина Клаучек - заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА – также заразилась коронавирусной инфекцией, которая стала смертельной. 56-летняя Елена Пикавцова - санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ. И второй водитель скорой помощи СМП №2 – 62-летний Сергей Меньшин.