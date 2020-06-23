2020-06-23T19:47:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде от коронавируса умерла медсестра детского сада

Имя Валентины Колесниковой появилось на стене памяти медиков
Екатерина МАЛИНИНА
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Валентина Колесникова проработала медсестрой всю свою жизнь. Фото: соцсетиВалентина Колесникова проработала медсестрой всю свою жизнь. Фото: соцсети
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Стена памяти погибших от коронавируса медиков к сожалению пополняется каждый день. Еще одно имя - из Волгоградской области. 74-летняя Валентина Колесникова - медсестра детского сада №3 поселка Светлый Яр Волгоградской области. Обстоятельства, при которых женщина подхватила коронавирус, пока неизвестны. Возможно, женщина работала еще где-то на время карантина в дошкольных учреждениях. На ее странице в "одноклассниках" – искренние слова соболезнования от близких и коллег. Умерла Валентина Колесникова еще в начале мая, но до сих пор в официальную статистику не вошла.

Женщина стала уже шестым медиком, ставшим жертвой опасной инфекции.

Кто еще из медработников в Волгоградской области умер от COVID-19:

70-летняя Клавдия Максименко, терапевт больницы №22;

66-летняя Валентина Клаучек, заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА;

56-летняя Елена Пикавцова, санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ;

62-летний Сергей Меньшин, водитель скорой помощи СМП №2;

58-летний Николай Маренков, водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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