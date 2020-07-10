В Волгограде от коронавируса скончалась медсестра госпиталя ветеранов

В «Списке памяти» российских медиков, которые умерли от COVID-19, спасая своих коронавирусных пациентов, к 9 июля уже 563 фамилии. Среди них уже восемь волгоградских медработников. Восьмой жертвой стала младшая медсестра Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн Ольга Павловна Сидач. Ей было 68 лет.

С медициной связана была большая часть ее жизни. 13 лет отработала санитаркой в стоматологии. Оттуда вышла на пенсию. Но сидеть дома без дела не смогла. И пять лет назад пошла работать младшей медсестрой в госпиталь ветеранов.

«Работа хоть и сложная, но маме там очень нравилось. Коллектив у них дружный. Ее там очень любили. Коллеги часто звонили, и когда она заболела, сделали все, чтобы спасти. Но…», - вспоминает сын погибшей Александр.

Когда госпиталь отдали под коронавирусных больных, Ольга Павловна продолжила работать, хотя знала, насколько это рискованно.

Ольга Павловна работала в "красной зоне" с коронавирусными пациентами. И погибла.. на работе. Фото из семейного альбома героини.

«Она работала посмено непосредственно в «красной зоне». Никогда не жаловалась, четко соблюдала все требования – одноразовые костюмы, перчатки, маски… Как раз на работе она впервые почувствовала себя плохо – поднялось давление, появилась небольшая температура и слабость. Подумала, от усталости. Но на следующий день все-таки решила вызвать на дом врача. Ее осмотрели, взяли мазки на COVID-19, назначили лечение и отправили на больничный. Надо сказать, что чувствовала она себя неплохо, не было никаких ухудшений. Через 5 дней ей сделали рентген, который также не выявил никакой болезни. Она уже собиралась вернуться к работе, когда из Роспотребнадзора пришел положительный результат ее теста», - вспоминает Александр Сидач.

Никто тогда и подумать не мог, что все обернется так плачевно. У женщины не было ни кашля, ни высокой температуры. Коллеги в госпитале, куда Ольгу Павловну и положили, следили и поддерживали свою «сестричку». Но через пару дней ее самочувствие резко ухудшилось. Подтвердилась двухсторонняя пневмония. Она сгорела за три дня… Врачи оказались бессильны. 30 июня 2020 года женщина скончалась.

Окончательную причину смерти установят только после проведения всех экспертиз, на которые дается 30 дней. Так что в официальную статистику оперштаба в число умерших в Волгограде от COVID-19, Ольга Сидач еще не попала.

«Родная, как же мы тебя не уберегли… Ты навсегда в нашем сердце, так больно… Покойся с миром», «Женщина с большой душой и большим сердцем! Вечная память», - скорбят родные, близкие и коллеги младшей медсестры.

«КП-Волгоград» присоединяется к соболезнованиям.

Кто из медработников в Волгоградской области умер от коронавируса:

70-летняя Клавдия Максименко, терапевт больницы №22;

66-летняя Валентина Клаучек, заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА;

56-летняя Елена Пикавцова, санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ;

62-летний Сергей Меньшин, водитель скорой помощи СМП №2;

58-летний Николай Маренков, водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ;

74-летняя Валентина Колесникова - медсестра детского сада №3 поселка Светлый Яр;

64-летняя Евгения Инякина - фельдшер Михайловской ЦРБ.