2020-06-09T15:03:17+03:00
Общество

В Волгограде умерла от пневмонии замдиректора института гигиены ФМБА

Женщина скончалась на 67-м году жизни, у нее подозревали коронавирус
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Валентина Клаучек работала до последнего. Фото: архив институтаВалентина Клаучек работала до последнего. Фото: архив института
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В больнице №4 Волгограда 7 июня скоропостижно скончалась заместитель директора по научной работе НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии ФМБА России Валентина Клаучек. Ей было 66 лет. Жизнь Валентины Васильевны унесла пневмония.

- Работала она до последнего, из дома увезли в больницу. Там две недели держали на искусственной вентиляции легких. Но спасти не смогли. Где она могла заразиться, не знаю. Мы же с вирусом дела не имели. До этого у нас не было зараженных, - поделился с «КП-Волгоград» коллега Валентины Клаучек Борис Филатов.

После госпитализации Валентины Клаучек в институте ввели карантин. Еще несколько сотрудников сейчас в больнице, в том числе и супруг Валентины Васильевны - декан лечебного факультета ВолгГМУ Сергей Клаучек. У них подозревают коронавирус.

Валентина Клаучек проработала в институте гигиены почти сорок лет. Выпускница волгоградского мединститута, доктор наук, автор более двухсот научных работ, занималась санитарно-гигиеническим обеспечением безопасности особо опасных производств.

- Она была прекрасной женщиной, талантливым ученым и руководителем, добрым и светлым человеком, любила свою работу и была предана ей до конца, - говорится в некрологе, который опубликовали на сайте института. - Отзывчивость и внимание к каждому были ее главными качествами. Она всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости.

По словам замруководителя облздрава Николая Алимова, от чего умерла Валентина Васильевна, говорить еще рано. В течение 45 дней будут известны результаты посмертных исследований.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Валентина Клаучек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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