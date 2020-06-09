В Волгограде умерла от пневмонии замдиректора института гигиены ФМБА

В больнице №4 Волгограда 7 июня скоропостижно скончалась заместитель директора по научной работе НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии ФМБА России Валентина Клаучек. Ей было 66 лет. Жизнь Валентины Васильевны унесла пневмония.

- Работала она до последнего, из дома увезли в больницу. Там две недели держали на искусственной вентиляции легких. Но спасти не смогли. Где она могла заразиться, не знаю. Мы же с вирусом дела не имели. До этого у нас не было зараженных, - поделился с «КП-Волгоград» коллега Валентины Клаучек Борис Филатов.

После госпитализации Валентины Клаучек в институте ввели карантин. Еще несколько сотрудников сейчас в больнице, в том числе и супруг Валентины Васильевны - декан лечебного факультета ВолгГМУ Сергей Клаучек. У них подозревают коронавирус.

Валентина Клаучек проработала в институте гигиены почти сорок лет. Выпускница волгоградского мединститута, доктор наук, автор более двухсот научных работ, занималась санитарно-гигиеническим обеспечением безопасности особо опасных производств.

- Она была прекрасной женщиной, талантливым ученым и руководителем, добрым и светлым человеком, любила свою работу и была предана ей до конца, - говорится в некрологе, который опубликовали на сайте института. - Отзывчивость и внимание к каждому были ее главными качествами. Она всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости.

По словам замруководителя облздрава Николая Алимова, от чего умерла Валентина Васильевна, говорить еще рано. В течение 45 дней будут известны результаты посмертных исследований.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Валентина Клаучек.