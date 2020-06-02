Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов

2 Июнь 2020 2020-06-01T22:16:33+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 июня 2020 года, самые важные события

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Каждый день волгоградцы ждут в ожидании новостей по статистике заболеваемости коронавирусом. От этого зависит, как мы будем жить дальше: в строгой самоизоляции или с послаблениями нового режима. Но пока цифры не радуют. За сутки заболели еще 189 человек. Это самая большая цифра за два месяца эпидемии в Волгоградской области. Всего заразились 3215 человек. Мы собрали последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе ко 2 июня 2020 года.

И снова летальный случай от COVID-19. На этот раз коронавирус признали причиной смерти 74-летней жительницы Фролово. Она стала 20-й жертвой ковида в Волгоградской области. Как рассказали в облздраве, число погибших от опасной инфекции может еще увеличиться на 20. Медики ждут результатов посмертного анализа еще у двух десятков умерших пациентов.

Высокие цифры по заболеваемости по прежнему дает Волгоград. За сутки сразу 86 человек. В лидерах остается Урюпинск. Там 41 новый случай, а число зараженных в психинтернате достигло 199 человек.

Под пристальным вниманием будут находится волгоградцы, прилетевшие рейсом из Нью-Йорка. 17 человек посадят на обязательный карантин и будут следить за их состоянием.

В такой обстановке ждать полного снятия режима самоизоляции не стоит. Но грядут послабления. По крайней мере, губернатор поручил разработать план по снятию карантинных мер с детских садов. Также решается вопрос о возвращении на дороги общественного транспорта.

А вот пляжей в этом году волгоградцы могут и не дождаться. Во-первых, на них сложно соблюдать необходимые меры предосторожности: маски, перчатки, во-вторых, в этом году большая вода, так что работы по очистке дна начнутся не скоро. Но горожанам не привыкать жить без пляжей.

В любом случае, если руководство скажет – сидите дома, будем сидеть. Оказаться в числе оштрафованных не хочется. Только за минувшие выходные патрули составили 577 протоколов по статье 20.6.1 КоАП. Чаще всего полицейские и чиновники ловят нарушителей на автобусных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU