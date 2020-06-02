2020-06-01T22:16:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Заболевших с каждым днем все больше.Заболевших с каждым днем все больше.
Изменить размер текста:

Каждый день волгоградцы ждут в ожидании новостей по статистике заболеваемости коронавирусом. От этого зависит, как мы будем жить дальше: в строгой самоизоляции или с послаблениями нового режима. Но пока цифры не радуют. За сутки заболели еще 189 человек. Это самая большая цифра за два месяца эпидемии в Волгоградской области. Всего заразились 3215 человек. Мы собрали последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе ко 2 июня 2020 года.

И снова летальный случай от COVID-19. На этот раз коронавирус признали причиной смерти 74-летней жительницы Фролово. Она стала 20-й жертвой ковида в Волгоградской области. Как рассказали в облздраве, число погибших от опасной инфекции может еще увеличиться на 20. Медики ждут результатов посмертного анализа еще у двух десятков умерших пациентов.

Высокие цифры по заболеваемости по прежнему дает Волгоград. За сутки сразу 86 человек. В лидерах остается Урюпинск. Там 41 новый случай, а число зараженных в психинтернате достигло 199 человек.

Под пристальным вниманием будут находится волгоградцы, прилетевшие рейсом из Нью-Йорка. 17 человек посадят на обязательный карантин и будут следить за их состоянием.

В такой обстановке ждать полного снятия режима самоизоляции не стоит. Но грядут послабления. По крайней мере, губернатор поручил разработать план по снятию карантинных мер с детских садов. Также решается вопрос о возвращении на дороги общественного транспорта.

А вот пляжей в этом году волгоградцы могут и не дождаться. Во-первых, на них сложно соблюдать необходимые меры предосторожности: маски, перчатки, во-вторых, в этом году большая вода, так что работы по очистке дна начнутся не скоро. Но горожанам не привыкать жить без пляжей.

В любом случае, если руководство скажет – сидите дома, будем сидеть. Оказаться в числе оштрафованных не хочется. Только за минувшие выходные патрули составили 577 протоколов по статье 20.6.1 КоАП. Чаще всего полицейские и чиновники ловят нарушителей на автобусных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов
В Волгограде МАЗ устроил аварию на «Водстрое» на мокрой дороге
Дефицита нет: волгоградским медикам закупили 300 тысяч масок, спецкостюмов, респираторов
В Волжском 2 июня отключат горячую воду
Санавиация в мае спасла жизни 24 волгоградцев
Экс-заключенного задержали за взятку начальнику волгоградской колонии
Открытие пляжей в Волгограде зависит от ситуации с коронавирусом
«Это был ее выбор, она хотела помогать»: облаздрав объяснил, почему умерший от COVID-19 врач работал в 70 лет
В Урюпинском психинтернате число больных COVID-19 выросло до 187
В Волгоградской области умерла от коронавируса женщина из Фролово
В Ростове приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка: на борту 17 волгоградцев
В Волгограде не смогли продать «СитиОтель» за полмиллиарда
Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют детсады и пустят пригородные автобусы
Коронавирус в Волгоградской области: +189 заболевших и 20-я смерть
За выходные волгоградские патрули поймали 577 нарушителей самоизоляции
Сняли старый слой, меняют бордюр: в Волгограде ремонтируют улицу Ковровскую
Пять районов Волгограда остались без света
На севере Волгограда сгорели три легковушки
На севере Волгограда иномарка сбила 11-летнюю девочку
В Волгоградской области построят 26 газовых заправок
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 1 июня: от COVID-19 умерло уже 20 волгоградцев