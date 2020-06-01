В лидерах Волгоград: карта распространения коронавируса на 1 июня

Сразу 189 новых зараженных коронавирусом в Волгоградской области зафиксировали 1 июня 2020. Большая часть из заболевших выявлено в областном центре. В Волгограде за минувшие сутки положительные результаты тестов еще у 86 человек. Итого в миллионном городе 1178 ковидных пациентов. Волжский показал прибавку в четыре новых заболевших коронавирусом, всего 199. В лидерах по-прежнему и Урюпинск, где уже 187 зараженных только в интернате. Здесь за день зафиксировали 41 новый случай, всего же 283 заболевших в районе и второе место в регионе по общему числу инфицированных. Большой прирост в первый день лета показали и Камышин – плюс 9 зараженных, Среднеахтубинский район – плюс 8, а также Иловлинский – плюс 6 ковидных пациентов. В целом на 1 июня география распространения коронавируса в Волгоградской области – два главных города и 19 районов. Завозных случаев нет. Все подхватили COVID-19 внутри региона. Больше половины из 189 новых заболевших старше 50 лет (105 человек), есть в списках ковидных и 9 детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по пять заболевших коронавирусом на 1 июня выявили в трех районах Волгоградской области: Быковском, Жирновском и Светлоярском. Еще в трех районах по три новых подтвержденных случая: Городищенском, Котельниковском и Михайловском. Два района добавили к перечню заразившихся по два пациента: Дубовский и Серафимовичский.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 1 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И сразу в семи волгоградкий районах по одному новому случаю коронавируса. В их числе Алексеевский, Клетский и Новоаннинский, а также Октябрьский и Суровикинский, Руднянский и Фроловский.

Если в начале эпидемии коронавируса на Волгоградскую область приходилось лишь 13% от общего числа подтвержденных диагнозов в ЮФО, то сейчас этот показатель вырос до 19%. За май 2020 года число заразившихся ковидом выросло в 8,8 раза – больше в Южном федеральном округе нет ни у кого. На сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 127,2 на сто тысяч населения. Хуже обстановка у соседей только в Астраханской области, Калмыкии и Адыгее. Вот такая невеселая статистика. Хотя власти региона уже задумались об открытии хотя бы дежурных групп в детских садах.

Данные ИЦК.

Безусловный лидер по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 1 июня – Волгоград с 1178 зараженными. Урюпинск вышел на второе место из-за вспышки в интернате (283). Волжский всего в шаге от двух сотен ковидных пациентов (199). Перевалило за сотню, а то и за две, число заболевших также в Камышинском, Михайловском, Палласовком и Николаевском районах. Еще в четырех районах зараженных уже около ста человек. Остается в регионе и несколько уголков относительной стабильности: в Киквидзенском и Нехаевском районах по 10 заболевших, в Ольховском – три, в Руднянском – шесть, в Октябрьском, который сдался последним, всего два.

Данные ИЦК.

Выписали из больниц уже более тысячи волгоградцев, переболевших коронавирусом. К сожалению, 20 человек врачам спасти не удалось. Последней умерла женщина из Фроловского района.