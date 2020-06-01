Коронавирус в Волгоградской области: когда откроют детсады и пустят пригородные автобусы

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное открытию детских садов, возвращению пригородных автобусов и празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. С парадом все более или менее ясно: он пройдет 24 июня с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

- В этой связи прошу до конца недели представить предложения по проведению военного парада в городе-герое Волгограде 24 июня текущего года, - дал поручения губернатор.

Конечно, волгоградцам не хватает праздников и торжеств: весь май прошел в самоизоляции. Но больше этого работающих родителей с маленькими детьми волнует вопрос открытия детских садов. Мамочки оказались в непростой ситуации: оставить детей не с кем, сады закрыты, и не каждой удалось сохранить рабочее место. Особенно сложно матерям-одиночкам, для них пандемия обернулась настоящей катастрофой. И хоть изоляцию продлили до 16 июня, губернатор поднял вопрос о постепенном открытии групп.

- Прошу представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период, - обратился к чиновникам глава региона.

Более того, обсудили возвращение на маршруты пригородных автобусов.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 189 человек - таков прирост за сутки. Это рекорд. Плюс 20-я смерть от инфекции. Всего число заразившихся коронавирусом в Волгограде и области выросло до 3215 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU