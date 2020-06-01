2020-06-01T09:53:16+03:00
Общество

За выходные волгоградские патрули поймали 577 нарушителей самоизоляции

На них составили протоколы, которые передадут в суд
Юлия Данильченко
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В регионе до сих пор не все привыкли к масочному режиму.В регионе до сих пор не все привыкли к масочному режиму.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Самоизоляцию и масочный режим в Волгоградской области продлили до 16 июня. До тех пор нарушающих правила волгоградцев будут штрафовать. Жители региона по-прежнему игнорируют обязательное наличие масок и перчаток в общественном транспорте, а также в местах скопления людей. Только за 30 и 31 мая межведомственные патрули поймали 577 человек, рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

В отношении каждого составили протоколы, их направят в суд, а служитель Фемиды уже решит, какое наказание заслуживают нарушители. Возможно, их ждут предупреждения или минимальные штрафы в районе тысячи рублей, но по закону могут сильно ударить по карману: обычный человек может поплатиться за легкомыслие штрафами до 30 тысяч рублей, ИП ждут санкции от 30 тысяч до 50 тысяч, а юрлицо до 300 тысяч рублей.

Волгоградцам напоминают о соблюдении масочного режима, также лучше брать с собой уведомление (куда вышли из дома), чтобы избежать неприятностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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