В Волгоградской области умерла от коронавируса женщина из Фролово
В Волгоградской области к 1 июня по официальным данным скончались уже 20 пациентов с коронавирусом. Накануне объявили о смерти 52-летнего мужчины из Волжского. Новой, двадцатой жертвой COVID-19 в регионе, стала 74-летняя жительница Фролово. При этом еще в отношении порядка 15 - 20 умерших в больницах волгоградцев официального заключения пока еще нет. Зачастую объявляют о смерти от коронавируса спустя несколько недель после похорон. Подробности о новых умерших рассказал на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
- Пожилая жительница Фроловского района лечилась в Михайловской ЦРБ. При жизни результаты тестов у нее были отрицательными. А при патологоанатомическом исследовании нашли коронавирус, - рассказал Николай Алимов.
Кроме того, как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, женщина страдала от болезней сердечно-сосудистой системы. К сожалению, спасти ее медикам не удалось.
19-м скончавшимся от коронавируса стал житель Волжского. Мужчина умер в инфекционной больнице №1 Волгограда. У него также была возникшая на фоне коронавируса пневмония. Состояние усугубили сопутствующие заболевания и алкоголь.
Как отмечают в облздраве, у всех двадцати умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области была осложненная коронавирусом пневмония. А на первом месте среди сопутствующих заболеваний идет сахарный диабет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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