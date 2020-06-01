В Волгоградской области умерла от коронавируса женщина из Фролово

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:41:07+03:00

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В Волгоградской области к 1 июня по официальным данным скончались уже 20 пациентов с коронавирусом. Накануне объявили о смерти 52-летнего мужчины из Волжского. Новой, двадцатой жертвой COVID-19 в регионе, стала 74-летняя жительница Фролово. При этом еще в отношении порядка 15 - 20 умерших в больницах волгоградцев официального заключения пока еще нет. Зачастую объявляют о смерти от коронавируса спустя несколько недель после похорон. Подробности о новых умерших рассказал на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Пожилая жительница Фроловского района лечилась в Михайловской ЦРБ. При жизни результаты тестов у нее были отрицательными. А при патологоанатомическом исследовании нашли коронавирус, - рассказал Николай Алимов.

Кроме того, как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, женщина страдала от болезней сердечно-сосудистой системы. К сожалению, спасти ее медикам не удалось.

19-м скончавшимся от коронавируса стал житель Волжского. Мужчина умер в инфекционной больнице №1 Волгограда. У него также была возникшая на фоне коронавируса пневмония. Состояние усугубили сопутствующие заболевания и алкоголь.

Как отмечают в облздраве, у всех двадцати умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области была осложненная коронавирусом пневмония. А на первом месте среди сопутствующих заболеваний идет сахарный диабет.

ИСТОЧНИК KP.RU