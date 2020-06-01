В Ростове приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка: на борту 17 волгоградцев

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:43:12+03:00

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Еще 17 жителей Волгоградской области попали на карантин после того, как вернулись домой: 31 мая в Ростове-на-Дону приземлился самолет с туристами из Нью-Йорка. Всего на борту вывозного рейса SU103 было 149 россиян, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на «Комсомольскую правду в Ростове-на-Дону».

- Информация поступила в управление Роспотребнадзора. В обязательном порядке мы выписываем предписание, с сегодняшнего дня все прибывшие будут взяты под медицинское наблюдение. Их доставили организованной группой на специальном транспорте. Уже в Ростове им выдали постановления о том, что они обязаны обеспечить изоляцию по месту проживания. Эту информацию мы направим в органы полиции, - прокомментировала заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Ирина Климина.

Отметим, число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стремительно растет: только 1 июня прирост почти две сотни человек, всего более трех тысяч инфицированных COVID-19. Все заболевшие находятся в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU