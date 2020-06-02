Коронавирус в Волгоградской области: плюс 119 заболевших COVID-19

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:27:00+03:00

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По приросту числа заболевших коронавирусом на 2 июня 2020 года Волгоградская область заняла 11 место: всего за сутки инфицированных COVID-19 стало на 19 человек больше. Общее число заразившихся выросло до 3334 человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По сравнению со вчерашними данными, прирост немного меньше: 1 июня в регионе был рекорд – 189 заболевших за сутки плюс 20-ая смерть коронавирусной инфекции. Сегодня новых жертв «ковид» нет. Положительная динамика по выписавшимся – она в разы больше. Если в первый день лета домой уехали 8 пациентов, то сегодня – 66 волгоградцев.

Всего от коронавируса вылечились чуть более тысячи жителей Волгоградской области. Обследовали на наличие инфекции с обязательной самоизоляцией почти 25 тысяч человек. В стационарах на лечении остаются чуть более двух тысяч пациентов, а под подозрением – почти две тысячи волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU