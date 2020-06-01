Открытие пляжей в Волгограде зависит от ситуации с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Это лето в Волгограде будет необычным. Началось оно в обстановке самоизоляции по коронавирусу. Горожанам разрешили гулять, и многие предпочитают делать это берегу Волги и других водоемов. Хотя жары еще нет, волгоградцы спрашивают: а будут ли в этом году работать пляжи? Получится ли отдохнуть у воды с удобствами, пока не известно. Как рассказала на брифинге заместитель главного санитарного врача по Волгоградской области Ирина Климина, открытие пляжей целиком будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

- Об этом мы уже проинформировали органы местного самоуправления, которые обращались к нам с вопросом, состоится ли пляжный сезон и какие требования необходимо соблюдать, - отметила Ирина Климина.

В любом случае, властям придется почистить дно и песок, затем обустроить пляжи раздевалками и зонтиками, туалетами и мусорными баками. А сделать это сейчас невозможно из-за большой воды. Ведь, чтобы начать готовить пляжи, необходимо, чтобы уменьшили сбросы на Волжской ГЭС. Пока же только за последние две недели их увеличивали трижды - на Волге идет июньское половодье. Впрочем, волгоградцам не привыкать. Без пляжей город-миллионник остается уже несколько лет подряд.

В Волгограде и области уже 3215 зараженных коронавирусом и 20 умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU