2020-06-01T13:26:56+03:00
Общество

Открытие пляжей в Волгограде зависит от ситуации с коронавирусом

Роспотребнадзор предупредил местные власти, как нужно готовиться к открытию купального сезона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы могут вновь остаться без пляжей.Волгоградцы могут вновь остаться без пляжей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это лето в Волгограде будет необычным. Началось оно в обстановке самоизоляции по коронавирусу. Горожанам разрешили гулять, и многие предпочитают делать это берегу Волги и других водоемов. Хотя жары еще нет, волгоградцы спрашивают: а будут ли в этом году работать пляжи? Получится ли отдохнуть у воды с удобствами, пока не известно. Как рассказала на брифинге заместитель главного санитарного врача по Волгоградской области Ирина Климина, открытие пляжей целиком будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

- Об этом мы уже проинформировали органы местного самоуправления, которые обращались к нам с вопросом, состоится ли пляжный сезон и какие требования необходимо соблюдать, - отметила Ирина Климина.

В любом случае, властям придется почистить дно и песок, затем обустроить пляжи раздевалками и зонтиками, туалетами и мусорными баками. А сделать это сейчас невозможно из-за большой воды. Ведь, чтобы начать готовить пляжи, необходимо, чтобы уменьшили сбросы на Волжской ГЭС. Пока же только за последние две недели их увеличивали трижды - на Волге идет июньское половодье. Впрочем, волгоградцам не привыкать. Без пляжей город-миллионник остается уже несколько лет подряд.

В Волгограде и области уже 3215 зараженных коронавирусом и 20 умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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