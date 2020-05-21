2020-05-20T22:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 мая: полиция проверяет волгоградцев на наличие маски и перчаток

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Наличие маски обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте.Наличие маски обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградская область вошла в период стабильных цифр по коронавирусной инфекции. По крайней мере, в последние три дня. К 21 мая 2020 года заболели 1831 человек. За сутки прирост составил+84 человека. Много. Но если учитывать, что до этого каждый день прибавлялось больше сотни волгоградцев – общая картина обнадеживает. Мы собрали самые свежие данные о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области.

Как всегда, в лидерах по заболевшим – город Волгоград. Там разу 21 одному горожанину поставили диагноз COVID-19. Много заразившихся в Жирновском районе, где вспышка в интернате, +12. По-прежнему много болеют в Николаевском районе: за сутки +10.

Возможно, цифры в ближайшее время могут снова вырасти. В Волгоград с Чаядинского месторождения прилетел 41 вахтовик. Одного прямо с самолета забрали для проверки на COVID-19. Остальных отвезли в перепрофилированный санаторий Качалинский. В прошлый раз 19 рабочих с первого рейса заболели коронавирусом.

Кстати, не все хотят добровольно лечиться от коронавируса. В Дубовском районе 63-летнюю жительницу отправили на принудительное лечение. Пенсионерка отказалась ехать в больницу, ведь болезнь у нее протекала бессимптомно. Решать вопрос медикам пришлось через суд, который встал на сторону врачей.

С 20 мая власти решили разрешить работать еще нескольким категориям предприятий. Одновременно с этим стал обязательным масочный режим. Недовольных много, но большинство волгоградцев все же дисциплинированы. Ходят в магазины в масках, одевают их в транспорте. Полиция пока в первый день ограничивается предупреждением нарушающим постановление губернатора, но это ненадолго. А штрафы достаточно серьезные: от тысячи до 30 тысяч рублей.

Кстати, тем, кто все же сидит дома и не пользуется транспортом, мэрия сообщила радостную новость. Кто не воспользовался апрельским проездным ни в апреле, ни в мае, сможет ездить по нему в июне.

Власти решили дополнительно профинансировать сферу здравоохранения в этом году – на 1, 2 миллиарда рублей. Депутату инициативу одобрили. Ведь из-за вспышки ковида, расходы медиков увеличились на порядок. К тому же, в срочном порядке пришлось перепрофилировать больницы и даже принимать решения о строительстве новых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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