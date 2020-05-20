Маски для «отмазки»: как в Волгограде соблюдают масочный режим

С сегодняшнего дня, 20 мая, в Волгоградской области начал действовать масочный режим. Поэтому маску и перчатки я кладу в карман еще с вечера, чтоб не забыть. Только надев это обмундирование, выхожу из дома. Хорошо на улице нетипичный май - в маске и перчатках не жарко, а просто тепло и уютно. Не забыли ли остальные волгоградцы о новых требованиях? Следить за нарушителями сегодня по всей области ходят межведомственные комиссии. В рейды вышли представители областных комитетов транспорта, промышленности и торговли, ЖКХ, специалисты Госжилнадзора, полицейские и бойцы Росгвардии. Сегодня и мы с ними посмотрим, заработал ли масочно-перчаточный режим на деле, или все только на бумаге.

Уже по дороге к месту сбору в автобусе понимаю, что о социальной дистанции в полтора метра в переполненном транспорте говорить излишне. Спецрейс "Городище - Автовокзал" битком.

Транспорт битком, никакой социальной дистанции, да и масочный режим половина пассажиров игнорирует.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кондуктору не позавидуешь – она весь день проводит в этой толкучке. Работать с билетами в перчатках ей, заметно, очень неудобно, поэтому она их снимает то и дело, чтобы посчитать деньги.

Кондукторам не позавидуешь - весь день в маске еще и нервные пассажиры.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рейд начинаем с железнодорожного вокзала. Здесь все, как по «уставу» - сотрудники строго соблюдают масочный режим, каждые три часа им меряют температуру, за пассажирами тоже пристальный контроль - всех с поезда на осмотр.

На вокзале за сотрудниками и пассажирами строго следят - сюда без маски не пустят.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На вокзале полный порядок - сюда без маски и перчаток даже не пустят.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот с руководством супермаркета «Радеж», расположенного рядом с вокзалом, проверяющие проведут отдельную беседу. У продавцов маски есть, вот только висят они на подбородках, как неприглядный аксессуар. Градусников у них тоже в магазине нет, соответственно никто их здоровье по приходу на работу не проверял.

Администрация предупредила - такое ношение маски не считается. Болтается на подбородке - нарушение.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот в супермаркете не все гладко, комиссия обещала вызвать руководство на серьезный разговор.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На остановке у Привокзальной площади волгоградцы стоят в полной «экипировке», но вот из автобуса №21 выходит женщина, на ней ни маски, ни перчаток.

- В следующий раз составим протокол, - говорят ей представители администрации. И предлагают пойти купить маску и перчатки.

- Где я могу их купить? – пожала плечами женщина. На остановке их не продают, хотя власти и обещали.

Нарушителей пока не штрафуют, но предупреждают - еще раз и накажут по всей строгости.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Зачем нас снимать? Вы лучше передайте властям, что уехать ни на чем невозможно… Транспорт ходит плохо. Я с работы на автобусе добираюсь до Тракторного рынка, а оттуда ежедневно приходится такси вызывать до Волжского. Потому что в Волжский вообще не уехать! Сначала сделайте что-то для людей, а потом мы будем ваши требования соблюдать, - возмущаются волгоградцы.

Волгоградцы почти все в масках, но довольных мало, людей злит отношение властей - мол, только требовать могут.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще одна пассажирка скоростного трамвая пожаловалась на качество бесплатных масок для пенсионеров. Ехала она в медицинской одноразовой, а ту, что выдали чиновники, попросила вернуть им обратно, сопроводив свою речь непечатными словами.

В скоростном трамвае пассажиры в масках, но довольных среди них мало.Фото: Екатерина СИМОХИНА

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ, АПТЕКАРЬ - БЕЗ МАСКИ

- С сегодняшнего дня такие рейды будут проходить ежедневно. Мы будем мониторить ситуацию постоянно. Проверкам подлежат все предприятия и организации, которые на текущий момент осуществляют свою деятельность. Отмечу, что все эти мероприятия направлены на проведение профилактической работы по недопущению нарушений введенного масочного режима. Наша цель не наказать, но в случае выявления нарушений, должностные лица будут составлять в установленном законом порядке протоколы об административном нарушении, ну а меру пресечения уже определит суд, - поясняет начальник контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Антон Безруков.

Заходим в книжный магазин: девушки-продавцы подготовились на отлично, все требования соблюдают, на дверях, как положено, предупреждение для покупателей, хотя в магазине пусто. Это отдел из тех, где принято все трогать руками - как купить книгу не глядя. Работницы запаслись средствами защиты и дизинфекции.

Такие объявления теперь висят на дверях всех магазинов и организаций.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В салоне красоты тоже нарушений нет. На входе антисептики для клиентов, в зале - бактерицидная лампа, в кресле парикмахера даже клиентка в маске. Они рады работать уже в любых условиях, лишь бы снова не закрыли.

В парикмахерских - полный порядок. Здесь готовы соблюдать все правила, лишь бы работать.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В масках и мастера и клиенты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зато нарушители есть среди тех, кому никто не запрещал работать - магазины продуктов и аптеки - самые посещаемые места. А вот и сам "сапожник без сапог" - в аптеке "Волгофарма" продавец без маски. Нас встречает девушка милой улыбкой, но едва она видит комиссию с пачкой бумаг, меняется в лице. На замечание оправдывается, что между ней и покупателями соблюдается дистанция и даже защитное стекло имеется, а в маске ее покупатели плохо слышат. Но, как говорится, это не освобождает от ответственности - в постановлении губернатора никаких отговорок не прописано.

Неудобно, жарко, не слышно - таких отговорок в документах нет. Маски в помещениях должны носить все, уж особенно в аптеке.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мы заглянули еще в несколько магазинчиков, нарушений больше не нашли. Кстати, в Волгограде с 20 мая открылись бутики и небольшие магазины одежды и обуви. Но шопинг теперь только в маске.