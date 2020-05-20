Из бюджета Волгоградской области на здравоохранение выделили дополнительные 1,2 миллиарда рублей

20 Май 2020 2020-05-20T14:36:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на заседании комитета регпарламента по охране здоровья депутаты поддержали выделение дополнительных 1,2 миллиарда рублей на здравоохранение Волгоградской области.

- Поправки вносятся ввиду того, что в области на 1 января 2020 года стало проживать на 1223 человека больше, чем рассчитывалось на момент принятия закона в декабре прошлого года. Соответственно увеличиваются и расходы на оказание медпомощи населению, - поясняют в Волгоградской облдуме. - В итоге дефицит региональной Территориальной программы на этот год сокращается с 7% до рекордно низких – 3,8%. Всего на финансирование регионального здравоохранения в рамках терпрограммы закладывается 38,8 миллиарда рублей.

В планах властей на перспективу – строительство многопрофильной областной детской больницы, современной инфекционной больницы с поликлиникой, противотуберкулезного центра, и роддома самого высокого третьего уровня оказания медпомощи на территории 25-й больницы. Уже строятся лечебно-консультационный корпус областного клинического онкодиспансера и полностью боксированная инфекционная больница в Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU