Коронавирус в Волгограде: плюс 84 заболевших

20 Май 2020 2020-05-20T10:47:56+03:00

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Волгоградская область продолжает прирастать заразившимися коронавирусом. На утро 20 мая 2020 в регионе зафиксировано уже 1831 заболевших. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, в Волгограде и области за предыдущие сутки добавилось еще 84 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. При этом регион оказался лишь на 19-м месте по стране по суточному приросту заболевших коронавирусом.

В целом по стране «ковидных» пациентов уже более 308 тысяч человек, 2972 летальных исхода. В Волгоградской области число смертей держится на прежнем уровне – по официальным данным скончались 13 пациентов с коронавирусом.

И хорошая новость: почти треть от общего числа заболевших коронавирусом в Волгограде и области благополучно вылечились и покинули инфекционные больницы. За вторник, 20 мая, отправились домой еще 71 житель региона. Общее число выписанных в регионе выросло до 590 человек. В России таких более 85 тысяч.

На карантине в домашних условиях сейчас четыре тысячи волгоградцев. И более 1400 человек лежат в больницах с уже подтвержденным диагнозом коронавирус. Более, чем у девятисот пациентов возникли осложнения в виде пневмонии. Каждый 11-й из них - в тяжелом состоянии. Есть каждый день в списке заболевших коронавирусом и младенцы до года, которые цепляют инфекцию от своих родных. Правда, переносят заболевание малыши в легкой форме.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU