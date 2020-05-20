Заболевшую коронавирусом волгоградку заберут в больницу по решению суда

20 Май 2020 2020-05-20T11:45:30+03:00

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До этого в Волгоградской области суд уже рассматривал дело о принудительном медицинском наблюдении заболевших коронавирусом. Но суд Урюпинска не пошел навстречу Роспотребнадзору. А вот Дубовский районный суд 20 мая все же вынес решение о принудительном лечении заразившейся коронавирусом 63-летней женщины.

Как установил суд, женщина была под наблюдением – до этого COVID-19 заболели ее близкие. В конце апреля тест на коронавирус оказался положительным и у самой жительницы Дубовки. Но протекало заболевание бессимптомно, так что в больницу бабушка лечь отказалась. Хотя 29 апреля главный санитарный врач подписала постановление о госпитализации, чтобы изолировать и обследовать женщину. Тест от 12 апреля снова показал наличие коронавируса. Но в больницу волгоградка опять не легла.

Районный прокурор обратился в суд, чтобы принудительно заставить бабушку лечиться. Адвокат женщины на заседании уверял, что она не представляет угрозы для окружающих - ни кашля, ни чиха, ни температуры. К тому же 18 мая дубовчанке сделали еще один тест, результат которого еще неизвестен.

- Суд пришел к выводу, что уклонение ответчика от обследования и изоляции в медицинском учреждении ставит под угрозу ее собственное здоровье и представляет опасность для окружающих, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов. - Решение может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU