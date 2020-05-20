2020-05-20T15:29:18+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 20 мая: какие районы лидируют по числу заболевших

На 20 мая 2020 в Волгоградской области 1831 зараженный коронавирусом. Из 84 новых заболевших больше всего в Волгограде, Жирновском и Николаевском районах [статистика, география распространения, карта, таблица, распределение по районам]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У волгоградских больниц очереди из скорых пока не стали нормой.У волгоградских больниц очереди из скорых пока не стали нормой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из 84 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 20 мая снова больше всего жителей Волгограда. Подтвердили диагноз у 21 жителя города-миллионника. В Волжском четыре новых заболевших коронавирусом и выход из первой сотни – всего 102 пациента. А общее число заразившихся COVID-19 в Волгограде уже приближается к семи сотням человек – 685 случаев. Второй по количеству положительных тестов на сегодня Жирновский район – плюс 12 инфицированных. На третьем месте Николаевский район – 10 заболевших. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 20 мая по сравнению с предыдущими днями чуть меньше – диагноз поставили у жителей 18 городов и районов региона. И опять ни одного ковидного больного в Октябрьском районе. Этой территории впору давать другим мастер-класс, как уберечься от заразы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также лидирует по количеству новых заболевших корнавирусом 20 мая Палласовский район (+7) Волгоградской области. Прирост в пять человек сразу в трех райлонах – Иловлинском, Урюпинском и в Михайловке. Четыре новых случая COVID-19 зарегистрировано в Камышине, три в Новоаннинском.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 20 мая 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 20 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И сразу восемь районов пополнили списки ковидных пациентов на одного человека. Среди них близкие к Волгограду Городищенский, Дубовский и Ленинский. Котельниковский, где из-за вспышки коронавируса могут закрыть на карантин два села, также подтвержден один новый случай. И еще по одному заболевшему в Руднянском, Старополтавском, Фроловском и Чернышковском районах.

Лидеры по заболеваемости все те же, что все и последние дни. Почти половина всех заболевших коронавирусом в регионе приходится на Волгоград. Выбивается из числа остальных районов Николаевский со 180 инфицированными. Не щадит зараза и камышан – 109 заразившихся. В целом же в Волгоградской области на сегодня 1831 ковидный больной.

Тем временем, вечером 20 мая в аэропорту Волгограда приземлился самолет, который привез еще 41 вахтовика из Якутии. У одного из них обнаружили повышение температуры и забрали в инфекционку. Остальных будут держать две недели в обсерваторе в Качалино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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