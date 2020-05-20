В Волгоград прилетел еще 41 вахтовик из Якутии, одного забрали в больницу

В аэропорту Волгограда 20 мая встретили второй специальный борт, который привез на малую родину еще 41 вахтовика с Чаяндинского месторождения. Из-за вспышки коронавируса в рабочих поселках Якутии людей вывозят домой. Этим чартерным рейсом летят вахтовики из Екатеринбурга, Волгограда и Астрахани. Наш город - вторая остановка. По словам вице-губернатора Волгоградской области Олега Николаева, прилетающие этим самолетом рабочие прошли первичное медобследование, у всех отрицательный тест на коронавирус. Пока.

Самолет с вахтовиками из Якутии приземлился в Волгограде в начале четвертого дня. Рабочие не заходят в здание аэропорта. Прямо на летном поле их обследую врачи. И у одного рабочего заподозрили коронавирус - у мужчины была повышенная температура. Его забрали в больницу, остальных - в автобус и под конвоем в обсерватор.

Борт прямо на летном поле встречали спецслужбы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В дальнейшем принято решение о размещении наших земляков в обсерваторе в санатории «Качалинском». Он обеспечен необходимым персоналом, - рассказал Николаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/780127" frameborder="0"></iframe> В Волгоград прилетает второй самолет с вахтовиками из Якутии. Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Юрий Кетов.Екатерина СИМОХИНА

Жить вахтовики будут в номерах по одному, как и их коллеги из первой партии, большинство из которых уже выписали с карантина. Оплачивает все расходы Газпром. Через две недели все здоровые отправятся по домам. Заразившихся коронавирусом заберут в больницы.

- Принято решение принимать всех жителей региона. Сначала было заявлено 170 человек, в конечном итоге было определено 158 человек, поэтому группами прибывают клинически здоровые работники месторождения. На месте остаются те, кто участвует в консервации оборудования, - заявил заместитель губернатора.

По словам сотрудника Роспотребнадзора Юрия Кетова, первыми на борт в противочумных костюмах первого типа поднимются санитарные врачи. Всем прилетевшим вахтовикам измеряют температуру. Здоровых мужчин ждет 14-дневный карантин и два теста на коронавирус.

- В прошлый раз из 97 вахтовиков у 19 человек подтвердился коронавирус, хотя предварительно у всех был отрицательный тест, - рассказал Юрий Кетов.

В Волгограде самолет дезинфицировать не будут: ему еще везти рабочих в Астрахань.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/780143" frameborder="0"></iframe> Замглавы облздрава Николай Алимов о заболевших коронавирусом вахтовиках из Якутии.Екатерина СИМОХИНА

В Роспотребнадзоре не исключают, что и во второй партии прилетевших в Волгоград рабочих с Чаяндинского месторождения также окажется немало заболевших COVID-19.

У первой партии прилетевших работников Газпрома было немало претензий к персоналу, санаторию и организации. Медики остаются на второй срок - тоже без права покинуть Качалинский.

- Персонал [обсерватора] уже набрался опыта. Все углы сгладили, - считает замглавы облздрава Николай Алимов. - На этот раз все должно пройти нормально и спокойно.

Всего с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где 17 апреля объявили карантин из-за вспышки коронавируса, вывезли порядка 5,5 тысячи вахтовиков подрядных организаций Газпрома. Всего там работают более 10 тысяч человек.