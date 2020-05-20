2020-05-20T11:50:23+03:00
Общество

В Волгограде из-за карантина продлили на июнь майские проездные

Но действительны будут не все купленные ранее карты «Волна»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Второй месяц волгоградцы живут в режиме самоизоляции из-за коронавируса, и каждый день надеются, что вот-вот все закончится и жизнь вернется в прежнее русло. Кто-то успел купить проездной на май, но так им и не воспользовался. Спешим вас обрадовать: действие майских проездных билетов на базе транспортной карты «Волна» автоматически продлевается еще на месяц. То есть они будут действовать в июне. Правда, не все.

Есть одно «но»: по транспортной карте не должно быть совершено транзакций в течение апреля.

То есть те, кто купил проездной еще в конце марта, но так и не воспользовался ним ни разу ни в апреле, ни в мае, смогут ездить по нему в июне.

- При этом волгоградцам нет необходимости обращаться с заявлением в операционный центр – электронная система продлит действие карты в автоматическом режиме, - добавляют в администрации Волгограда.

Если же вы захотите вернуть потраченные на этот проездной билет деньги, пожалуйста. Волгоградцам предоставляют и такую возможность. Но при том же условии - в течение месяца не было совершено ни одной поездки по карте.

- За возвращением денег за билет обращаться с соответствующим заявлением в сервисный центр «Волна» по адресу: ул. Советская, 7, тел. 8 (8442) 96-22-77, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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