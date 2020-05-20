2020-05-19T22:08:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 мая: в интернате в Жирновске заболели 30 пациентов

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 мая 2020 года, самые важные события:
Екатерина МАЛИНИНА
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Среди медиков и сотрудников заболевших нет.Среди медиков и сотрудников заболевших нет.
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Каждый день волгоградцы следят за тем, сколько человек в Волгоградской области заразилось коронавирус. Ведь именно от этой информации зависит, как скоро мы сможем вернуться к обычной жизни. Но пока цифры не утешительные. За сутки заболели 86 человек. Общее число заразившихся достигло 1747 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с COVID-19 в Волгограде на 20 мая 2020 года.

По заболеваемости по-прежнему в лидерах Волгоград. Неожиданно большие цифры пришли из Жирновска. Там зафиксирована вспышка ковида в психоневрологическом интернате. После проведенных тестов опасный диагноз подтвердился у 30 человек. Среди персонала и медиков зараженных нет. Всех пациентов распределили по специализированным медучреждениям. Места пока есть. Чтобы не возникло дефицита в Волжском продолжается строительства большой инфекционной больницы. Коробка уже готова. К августу врачи смогут принимать здесь пациентов.

С нуля будет строиться боксовый инфекционный центр в Волгограде. Власти стараются думать на перспективу. Ведь как говорят специалисты, теперь COVID-19 c нами навсегда, а это значит, нужно быть готовыми.

С 20 мая в регионе вводится масочный режим. Каждый волгоградец должен будет надеть индивидуальные средства защиты, чтобы сходить в магазин или сесть в трамвай. Своих сотрудников транспортные предприятия масками уже обеспечили. Обычным волгоградцам придется покупать их самим. За соблюдением масочного режима проследят разные структуры: от МЧС до районных чиновников.

Попросят воспользоваться необходимыми атрибутами, если сели и на речной трамвайчик. Их теперь будет курсировать больше. Например, если на Культбазу ходило только 14 единиц транспорта, то теперь 24.

Отчитались власти и о выплатах врачам. Медики получили обещанные президентом деньги в полном объеме. В Волгограде лишь несколько сотрудникам, работавшим с ковидом, все еще не перевели надбавку, но ошибку обещают исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 мая: в интернате в Жирновске заболели 30 пациентов
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