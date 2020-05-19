С 20 мая в Волгограде пустят больше речных трамвайчиков на Культбазу

19 Май 2020 2020-05-19T16:19:43+03:00

В выходные, начиная с 20 мая 2020 теплоходы будут возить дачников по маршруту Волгоград – Культбаза пять раз в день [расписание речных трамвайчиков]

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С начала мая волгоградских дачников на их фазенды, расположенные на острове Сарпинском, речные трамвайчики возили по спискам СНТ из-за ограничений режима самоизоляции по коронавирусу. С 20 мая 2020 года в Волгоградской области снимают часть ограничений. А теплоходы для дачников по маршруту Волгоград – Культбаза будут ходить гораздо чаще - 24 раза вместо 14. Уехать на участок и обратно в выходные волгоградцы смогут пять раз в день, в будние дни в расписании речных трамвайчиков также пополнится дополнительными рейсами.

- Все суда после каждого рейса проходят обязательную дезинфекцию. Граждане, нарушившие данное требование, могут быть не допущены на борт теплохода, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

По понедельникам, вторникам и четвергам в мае 2020 года теплоходы на Культбазу из Волгограда будут отправляться в 7.45 и 17.30, обратно – в 9.10 и 19.00. От Щучьего прорана кораблики пойдут в 9.30 и 19.20. В среду и пятницу речные трамвайчики будут делать по четыре рейса. Из Волгограда отправление в 7.45, 8.15, 16.30, 17.30, от Щучьего прорана - в 9.30, 10.00, 18.20, 19.20, от Культбазы - в 9.10, 9.40, 18.00, 19.00. В субботу и воскресенье – по пять рейсов в день. В субботу из Волгограда кораблики пойдут 7.15, 7.45, 8.15, 16.30, 17.30, от Щучьего прорана - в 9.00, 9.30, 17.20, 18.20, 19.20, от Культбазы - в 8.40, 9.10, 17.00, 18.00, 19.00. В воскресенье расписание речных трамвайчиков сместится на полчаса. Из Волгограда отправление в 7.45, 8.15, 16.30, 17.00, 17.30, от Щучьего прорана - в 9.30, 10.00, 18.20, 18.50, 19.20, от Культбазы - в 9.10, 9.40, 18.00, 18.30, 19.00.

Напомним, чтобы попасть на кораблик с 20 мая 2020 года волгоградцам потребуются маска и перчатки – в регионе начинает действовать масочный режим.

Расписание речных трамвайчиков в Волгограде с 20 мая 2020 года

Расписание речных трамвайчиков в волгограде с 20 мая 2020

Расписание речных трамвайчиков в волгограде с 20 мая 2020

ИСТОЧНИК KP.RU