2020-05-19T15:28:48+03:00
Общество

Облздрав объяснил разницу в надбавках волгоградским медикам

Амбулаторная служба получит доплаты полным рублем только за май 2020. Остальные уже получили президентские надбавки за коронавирус
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сотрудники "скорой" получили коронавирусные выплаты от президента.Сотрудники "скорой" получили коронавирусные выплаты от президента.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как утверждают в администрации Волгоградской области, все медики, работающие на передовой борьбы с коронавирусом, полностью получили положенные им президентские выплаты за риск. Причем полным рублем, а не по часам. Из федерального бюджета на поддержку врачей Волгоградская область получила почти 392 миллиона рублей. После скандала, который прокатился по всей стране, в регионе надбавки пересчитали. «Медики в полном объеме получили положенные им выплаты за март и апрель текущего года», - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве. Речь идет об обещанных президентом выплатах в 25 - 80 тысяч рублей за борьбу с COVID-19. Ситуацию и разницу в доплатах прокомментировал заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Доплаты получили всего около 7,5 тысячи волгоградских медработников, работающих в «красной зоне», и несущих повышенную нагрузку сотрудников социальных служб. Тем не менее, только за вчерашний день на федеральный портал поступила 21 жалоба от врачей Волгоградской области. Часть сообщений оказалось дублями, одно «прилетело» из другого региона. С остальными 18-ю разбирались в облздраве.

Данные ИЦК по выплатам медиков.

Данные ИЦК по выплатам медиков.

- Из них 14 человек, к тому моменту, когда с ними созванивались, уже все получили. Остальным четырем выплаты были не положены, - заявил Алимов. – Сегодня сотрудники работают с новыми поступившими сообщениями.

Напомним, постановлением правительства РФ №678 от 15.05.2020 установлен новый порядок предоставления регионам денег на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, а также сотрудникам службы скорой помощи, в том числе водителям. Кто именно получит выплаты, решают главврачи на местах. А деньги теперь пересчитали сразу в полном объеме, независимо от отработанных дней и часов. Медики получат их за три месяца, начиная с 12 апреля. Но не все. Исключением станут службы поликлиник.

- Есть президентские выплаты, правительства и наши областные. Единовременный формат получили только президентские. Амбулаторная часть получит средства в рамках двух последних документов, то есть начиная с первого пациента, - отметил представитель облздрава. Надбавки полным рублем они получат только по итогам мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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