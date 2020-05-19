Волгоградские водители и кондукторы получили свыше 20 тысяч масок
Уже с завтрашнего дня, 20 мая, жители Волгоградской области обязаны соблюдать новые правила: без масок и перчаток запрещается посещать общественные места, в том числе транспорт. Кондукторов и водителей МУП «Метроэлектротранс», МУП «ВПАТП-7» и ООО «Волгоградский автобусный парк» уже обеспечили защитными средствами. Всего с начала пандемии выделили 12 тысяч одноразовых масок и 8 тысяч многоразовых. Последние можно стирать и гладить.
Волгоградцам же придется покупать все за свой счет. Прокатиться в автобусе или троллейбусе без средств защиты больше не получится – такого пассажира могут просто не пустить. Более того, салоны общественного транспорта рекомендовали заполнять на 60-70%, чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Следить за выполнением правил будут патрули.
Напомним, это связано с поэтапным снятием ограничений в регионе. Так как горожанам и жителям области разрешают гулять, совершать пробежки, отрывают новые предприятия, увеличится число социальных контактов.
- Чтобы не допустить распространения инфекции, гражданам необходимо использовать маску и перчатки при посещении любых общественных мест, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU