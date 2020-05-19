2020-05-19T12:36:47+03:00
Общество

В Жирновске вспышка коронавируса в психинтернате: 30 человек с COVID-19

Всего в закрытом волгоградском медучреждении находилось на момент заражения более ста человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас тестируют всех, кто был в этом закрытом медучреждении на момент вспышки коронавируса.Сейчас тестируют всех, кто был в этом закрытом медучреждении на момент вспышки коронавируса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Жирновском районе Волгоградской области вспыхнул новый очаг коронавируса – на этот раз в психо-неврологическим диспансере. Сразу у 30-ти пациентов этого закрытого медучреждения подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил заместитель главы регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

В данном учреждении на лечении находилось на момент вспышки более 90 пациентов, плюс 25 человек – медперсонала. Учреждение это закрытого типа. Как туда попал коронавирус, сейчас выясняют специалисты регионального Роспотребнадзора – они проводят эпидрасследование. Пока известно лишь, что среди медиков и обслуживающего персонала коронавирусных больных нет. А вот некоторых пациентов пришлось экстренно госпитализировать в инфекционные госпитали.

- Очаг локализован. Сейчас там проводится повторное лабораторное исследование. По первому тестированию положительный результат зафиксирован у 30-ти пациентов. Все они уже переведены в специальные медучреждения. У большинства из них коронавирус протекает в легкой или бессимптомной форме. Для них уже разворачивают дополнительно госпиталь на 40 коек в Жирновской райбольнице. Температурящих госпитализировали, - рассказывает Николай Алимов.

У восьми пациентов психдиспансера поднялась температура, их перевезли в госпиталь Камышина, где имеется лучшая аппаратура для диагностики, да и сама больница второго уровня более подготовлена к лечению таких пациентов. В облздраве уверяют: «Работаем на упреждение, тяжелых пациентов среди них пока нет».

Напомним, что в апреле в Жирновске уже была вспышка коронавируса. Тогда на больничных койках с COVID-19 оказались более 50-ти человек. Именно там был зафиксирован и первый летальный исход от коронавируса – 8 апреля умерла 48-летняя женщина из поселка Линево. Правда, диагноз COVID-19 ей поставили только посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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