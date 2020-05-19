В Волгограде построят новый инфекционный центр с боксами

В Волжском намерены построить большой больничный кластер для лечения инфекционных пациентов – современный корпус для взрослых больных, а рядом – детское отделение. А в Волгограде планируют построить с нуля боксированный инфекционный центр. Уже идет работа над его проектированием. Об этом сегодня, 19 мая, рассказал губернатор Волгоградской области, который приехал в Волжский на площадку, где возводят новую больницу.

ИНФЕКЦИОННЫЙ КЛАСТЕР В ВОЛЖСКОМ

Судя по тому, с какой осторожностью в России снимают ограничения в режиме самоизоляции, людям придется научиться жить с коронавирусом в новых условиях. Об этом вчера (18 мая) на брифинге сказала и главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Поэтому волгоградские власти продолжают активно готовить все новые больницы для приема инфицированных пациентов. Самый большой инфекционный кластер планируют открыть в Волжском. Напомним, там уже приступили к строительству новой больницы. Возводит ее на территории больницы №3 компания АО «Приволжтрансстрой». 150 строителей и 20 единиц техники работают круглосуточно. «Коробка» уже готова, инженерные сети провели, сейчас делают внутренние перегородки, после чего подрядчик приступит к отделочным работам. Параллельно строят контрольно-пропускной пункт, кислородную станцию, делают подъездные пути и занимаются благоустройством территории.

В Волжском "коробка" новой "инфекционки" уже готова. Фото администрации ВО.

- Эта больница станет опорной для лечения инфекционных больных, в том числе с болезнями особого риска. Здесь смогут обслуживать 600 тысяч жителей всего Заволжья, а также Тракторозаводского района Волгограда. Новое учреждение станет основой для создания полноценной инфекционной службы региона, - отметил губернатор, осматривая стройплощадку.

Строители возводят перегородки в новом корпусе, в августе здесь обещают принять первых пациентов. Фото администрации ВО.

Кстати, уже закупили большую часть мебели и оборудования для этой больницы, в том числе стационарный и передвижной рентген-аппараты, аппараты ИВЛ, газификаторы, центральная станция слежения с мониторами, оснащение лаборатории, дезкамера и другое. Говорят, в августе здесь уже смогут принять первых пациентов.

Сегодня Андрей Бочаров сообщил, что принято еще одно важное решение – построить рядом с новым корпусом еще одно отделение – детскую «инфекционку».

- Дополнительный блок будет рассчитан на 40 взрослых пациентов и 20 детей, что позволит полностью перевести сюда детское инфекционное отделение города Волжского, - сообщают в администрации региона. - Фундамент, стены и кровля также будут готовы в рекордные сроки — к августу.

Судя по темпам строительства, волгоградцам придется еще долго жить с коронавирусом. Фото администрации ВО.

НОВЫЕ БОКСЫ В ШЕСТИ РАЙБОЛЬНИЦАХ

В Волгограде тоже развернут «больничное» строительство. В областном центре планируют построить боксированный инфекционный центр.

- Ограниченные пространства ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница №2», возведенной в 1965 году, исключают возможность ее оборудования «мельтцеровскими» боксами. Поэтому будут возводить центр с нуля. Госконтракт заключен «под ключ» и включает все этапы работ от проектирования до строительства. В составе новой больницы помимо лечебных корпусов запланированы клинико–диагностическая лаборатория, кислородная станция, хозяйственные помещения и многое другое. На территории также смонтируют систему видеонаблюдения, - рассказывают в пресс-службе губернатора.

Но и это еще не все. Новые инфекционные боксы, рассчитанные на 10-14 мест, построят при шести межрайонных больницах по всей территории Волгоградской области.

А пока для приема коронавирусных пациентов в экстренном порядке переоборудуют уже имеющиеся больничные площади. Уже подготовили почти три тысячи коек в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, Жирновске. Для медиков закупают дополнительные средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средств, лекарства и расходники, дооснащаются медучреждения. Готовят и медперсонал – 17 тысяч медработников уже прошли обучение по диагностике и лечению COVID-19.