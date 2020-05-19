В двух селах под Волгоградом вспышка COVID-19: госпитализировали 11 заболевших

19 Май 2020 2020-05-19T12:47:32+03:00

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В Котельниковском районе Волгоградской области вспышка коронавирусной инфекции: в двух хуторах – Сазонов и Дорофеев – сразу 11 заболевших. Об этом «КП-Волгоград» сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов на брифинге 19 мая.

- Вчера в клиники Волгограда оттуда госпитализировали 11 человек. В поселках население 200 и 72 человека. Будут ли вводить там карантин, примут на оперативном штабе. Это же касается результатов предварительного эпидрасследования. В свою очередь облздрав готов, в Котельниковской ЦРБ в инфекционном отделении в случае необходимости будет развернут коечный фонд. Там грамотные специалисты, - уточнил Николай Алимов.

Всего в Котельниковском районе зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Ни одного летального случая, однако есть опасения, что в хуторах может быть серьезный очаг. Ситуация на контроле оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU