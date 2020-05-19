2020-05-18T19:51:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 мая: кто сможет штрафовать за отсутствие масок и перчаток

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 мая 2020 года, самые важные события:
Екатерина МАЛИНИНА
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На аппарате ИВЛ находится 11 пациентов.На аппарате ИВЛ находится 11 пациентов.
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В Волгоградской области относительное затишье по COVID-19. Второй день подряд по 65 заболевших коронавирусной инфекцией. Общая цифра зараженных почти за два месяца 1661 человек. Детей среди них 132, у большинства болезнь протекает в легкой форме. А вот среди взрослых ситуация другая – сейчас на ИВЛ находятся 11 человек. Мы узнали последние новости по ситуации с COVID-19 в Волгограде и области на 19 мая 2020 года

Много болеют и медики - всего диагноз поставили уже более 100 работникам больниц. Они постоянно контактируют с зараженными.

Врачи и медсестры периодически сдают тест на коронавирус. Им его делают бесплатно. Но могут волгоградцы сдать мазок на опасную инфекцию и платно – по собственному желанию. Принимает анализы клиника «Диалайн». Также работает по этому профилю и лаборатория РЖД, но туда можно обратиться, если у вашего работодателя есть договор с медучреждением. А вот тесты на антитела нет возможности сделать пока даже платно. Необходимое оборудование и реагенты появятся только к середине июня, не раньше.

Решился вопрос и с обещанными выплатами медицинским работникам. До этого медики жаловались на очень маленькие доплаты за работу с ковидными пациентами. Им платили именно за время, проведенными рядом с зараженными. Глава государства пояснил, что надбавки нужно выдать полностью, а не считать минуты.

На очередном брифинге главный санитарный врач Волгоградской области пояснила, при каких условиях в регионе могут ослабить режим самоизоляции. Необходим высокий уровень тестирования на COVID-19 на долю населения, запас коек в больницах и низкий уровень распространения инфекции. С первыми двумя пунктами регион справляется. Но пока еще слишком много волгоградцев заражаются каждый день. Так что послаблений ждать не стоит.

В преддверии 20 мая – начала масочного режима, администрация пояснила требования к нему и уточнила, кто может и за что штрафовать. Носить маску придется в помещениях - общественных местах и рядом с ними. Также обязательны индивидуальные средства защиты и в общественном транспорте. Особе внимание будет к работодателям, которые должны следить за здоровьем сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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