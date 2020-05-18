Где сдать тест на коронавирус в Волгограде и Волжском: цена, подготовка

Почти два месяца прошло с тех пор, как в Волгограде появился первый заболевший коронавирусом. С тех пор в регионе сделали более 60 тысяч исследований по диагностике COVID-19. Тесты на коронавирус в Волгоградской области проводят семь лабораторий, две из них входят в структуру Роспотребнадзора. В основном делают анализ по направлению врача. Но можно сдать и платный тест на COVID-19 по собственному желанию - кто-то идет на это для собственного спокойствия, кто-то - по требованию. «КП-Волгоград» отвечает на пять главных вопросов об исследованиях на новую коронавирусную инфекцию в Волгограде и Волжском: сколько стоит сделать тест, сколько придется ждать очереди и что будет, если результат окажется положительным.

ГДЕ ДЕЛАЮТ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС В ВОЛГОГРАДЕ И ВОЛЖСКОМ?

Первыми проводить исследования на коронавирус в Волгоградской области начали лаборатории Роспотребнадзора: Центр гигиены и эпидемиологии и Научно-исследовательский противочумный институт. Последний имеет статус референс-центра, именно здесь подтверждают положительные результаты тестов на COVID-19.

Делают тесты на коронавирус и три лаборатории, которые находятся в подчинении облздрава: клиника №1 ВолгГМУ, детская поликлиника №2 Волжского и КДП №2 Волгограда – именно на нее приходится половина всех исследований в регионе.

Также тесты на коронавирус делают две частные клиники, имеющие свои лаборатории: клиническая больница «РЖД-Медицина» в Волгограде и «Диалайн» - в Волгограде и Волжском.

У КОГО ВОЗЬМУТ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО И БЕСПЛАТНО?

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ в обязательном порядке тест на коронавирус сейчас делают семи категориям волгоградцев:

- вернувшимся из-за границы с симптомами респираторных заболеваний;

- людям старше 65 лет, обратившимся к врачу и имеющим признаки ОРВИ;

- тем, кто имел контакт с больным COVID-2019;

- пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- медикам, которые работают с коронавирусными больными. Планово - раз в неделю, при появлении симптомов - немедленно;

- всем в учреждениях закрытого типа (кадетские корпуса, дома-интернаты, дома престарелых, ФСИН) при появлении симптомов ОРВИ.

ГДЕ СДАТЬ ПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ВОЛГОГРАДЕ И ВОЛЖСКОМ?

Тесты на коронавирус волгоградцы и волжане теперь могут сделать в четырех клиниках сети «Диалайн». В Волгограде: Центральный район - ул. Краснознаменская, 25Б, Дзержинский район - б-р 30-летия победы, 43, Красноармейский район: б-р Энгельса, 27Б. В Волжском - ул. Советская, 59а. Запись на тестирование по телефону (8442) 220-220.

В зависимости от выбранного места, ждать своей очереди в «Диалайне» придется от одного до четырех дней. Результат теста на коронавирус вам сообщат через два - три дня после взятия мазка.

Учтите, что примут в частных клиниках только тех, кто имеет чистую коронавирусную историю: контактов с больными COVID-2019 не имел, последние две недели из региона не выезжал, никаких признаков ОРВИ и температуры нет. Сначала осмотр врача, затем вас проведут в процедурную. Стоимость тестирования на коронавирус в Волгограде на сегодняшний день – 1200 рублей. Поначалу тесты выделял Роспотребнадзор и цена была почти вдвое ниже.

В Волгоградской больнице «РЖД-Медицина» тестируют на Covid-19 ежедневно с 9.00 до 11.00. Но просто так сюда не попасть: исследования проводят только по договору с работодателем сотрудникам предприятий и организаций. Телефон для справок: (8442) 43-50-55.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТЕСТУ НА КОРОНАВИРУС?

- Перед забором биоматериала для теста на коронавирус потребуется подготовка. За 3-4 часа до взятия мазка нельзя ничего пить и есть, также нельзя курить, жевать жвачку и полоскать рот, - рассказали «КП-Волгоград» в клинике.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ОКАЖЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ?

Если результат теста на коронавирус окажется положительным или сомнительным, информацию об этом немедленно передадут в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, а вас положат в больницу. Пока всех заразившихся COVID-19 в Волгограде госпитализируют в обязательном порядке. В будущем, когда число заболевших вырастет в разы, рассматривают возможность оставлять бессимптомных на лечении дома. Разумеется, при условии соблюдения карантина.

А вот тестирование на антитела к коронавирусу в Волгоградской области пока не проводят. Начнется оно только летом (подробности).