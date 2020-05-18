Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Волгограде: так мы будем жить еще долго

Волгоград и область уже второй месяц живут в самоизоляции по коронавирусу. Пока режим продлили до начала лета. В стране приняли критерии, на основании которых можно снимать часть ограничений и постепенно возвращаться к нормальной жизни. В регионе на 18 мая 2020 зарегистрирован 1661 случай заболевания COVID-19, по 65 новых случаев прирост за два последних дня. «Нам нужно научиться жить в этой ситуации. Так мы будем жить еще долго», - заявила на брифинге главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева и рассказала, при каких условиях будут снимать ограничения режима самоизоляции в регионе и какие показатели у нас пока не дотягивают до нормы.

Для перехода на первый этап снятия ограничений режима самоизоляции по коронавирусу Волгоградская область должна добиться высокого уровня тестирования на долю населения, низкого уровня смертности, иметь запас коек для больных коронавирусом, а также уровень распространения инфекции меньше единицы (он показывает, сколько в среднем человек заражает один заболевший). Так же учитывается рост числа внебольничных пневмоний по сравнению со среднемноголетними показателями и доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19 (в Москве тесты на антитела вскоре сделают всем).

- У нас последний показатель пока не тестируется. Мы достигли необходимого уровня тестирования на коронавирус. За последние дни он составил около 76 – 80 тестов на 100 тысяч населения в день [норма - 70]. Коечный фонд позволяет. Единственное, нужно добиться, чтобы уровень распространения был меньше единицы. Пока два дня только держим, - отметила Ольга Зубарева.

Для перехода на второй этап придется еще улучшить все эти показатели. Руководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что именно от волгоградцев зависит, как скоро это произойдет. А пока все должны соблюдать меры безопасности, носить маски даже на улице и в жару, и учиться с этим жить.

- Вообще после каждых праздников идет всплеск заболеваемости. Так что я его всегда ожидаю.