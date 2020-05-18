Коронавирус в Волгограде: новые правила поведения – маски, перчатки, социальная дистанция

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление номер 312, которое вводит дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса в регионе. В этом документе четко прописано, кто, кого и за что сможет штрафовать после 20 мая. Напомним, именно с 20 мая в Волгоградской области вводится масочный режим.

Уже со среды волгоградцам придется почти везде ходить в масках (респираторах, повязках или иных изделиях их заменяющих) и в перчатках.

Если точнее – во всех зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) и даже на прилегающих к ним территориях. Также маску и перчатки надо будет носить в общественном транспорте.

Все предприниматели и юрлица обязаны следить за тем, чтобы к ним в здания и помещения не заходили посетители без средств защиты и чтобы они соблюдали социальную дистанцию – в полтора метра. То есть теперь в магазины будут пускать «партиями» (чтобы не превысить допустимые нормы по количеству людей в помещениях).

Кроме того, руководители фирм, предприятий, компаний обязаны будут ежедневно измерять температуру сотрудникам, которые приходят на работу. И отстранять тех, у кого будут замечены хоть какие-то признаки простуды.

КТО БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ

Следить за тем, как волгоградцы соблюдают все эти требования, будут жестко. Причем штрафовать обещают, как граждан, так и предприятия и предпринимателей, нарушивших данные правила.

К контролю подключили всех должностных лиц из областных комитетов – каждый по своей отрасли: комитет ЖКХ – за предприятиями коммунальной сферы, комитет транспорта – за работой транспортных предприятий и машин, комитет сельского хозяйства – за фермерами и сельхозпредприятиями и так далее.

Предприятия будут проверять согласно утвержденному плану, который составляется на 14 дней вперед.

Кроме того, административные протоколы смогут составлять на нарушителей ответственные сотрудники из управлений ГУ МЧС, управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, управления автонадзора, а также полицейские и бойцы Росгвардии.

И еще – в постановлении появился пункт о персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти за соблюдением предпринимателями юрдицами и гражданами масочного режима в регионе.

ВАЖНО!

Минпромторг России разработал рекомендации, которые предписывают следующее:

- организациям торговли рекомендовано осуществлять трансляцию аудио- и видео- материалов для населения о введении масочного режима и об ответственности за его нарушение;

- руководителям следует обеспечивать сотрудников организации торговли масками и перчатками;

- если посетитель зайдет в магазин без маски и перчаток, сотрудник должен предупредить об ответственности за их отсутствие. Если человек отказывается выполнять данные требования, ему вправе отказать в обслуживании и вызвать полицию для пресечения нарушения.