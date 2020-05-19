Коронавирус в Волгограде: 1747 заболевших COVID-19

19 Май 2020 2020-05-19T11:11:19+03:00

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Волгоградская область продолжает прирастать заболевшими коронавирусом. По данным ИЦК, на 18 мая 2020 года в регионе зарегистрировано еще 86 подтвержденных случаев заражения COVID-19. После лидирующих позиций по приросту заболеваемости и пары дней небольшого затишья, инфекция снова пошла в рост. Общее число заболевших коронавирусом в Волгограде и области достигло 1747 человек.

Рост количества заболевших COVID-19 в регионе обусловлен и неосторожностью самих жителей, и увеличением объемов тестирования. Как сообщили "КП-Волгоград" в Роспотребнадзоре, с марта в Волгоградской области провели уже более 64 тысяч тестов на коронавирус. С 18 мая к семи работающим в этом направлении диагностики лабораториям присоединилась еще одна - на базе Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

За последние сутки из больниц выписали еще 55 волгоградцев, которых вылечили от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших достигло 519 человек. Но прибывают пациенты куда быстрее. В госпиталях на сегодняшний день более 1400 человек, среди них 75 детей. У 1184 находящихся на лечении волгоградцев диагноз уже подтвержден. На карантине еще четыре тысячи человек.

Всего в России на 18 мая уже почти 300 тысяч заразившихся коронавирусом, более 76 выздоровевших и 2837 смертей. В Волгоградской области по-прежнему официально подтверждены 13 случаев с летальным исходом

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU