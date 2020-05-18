2020-05-18T13:21:47+03:00
Общество

Тесты на антитела к коронавирусу в Волгограде будут делать в июне

Заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов рассказал, почему в регионе пока не могут делать анализ на антитела и исследовать иммунитет к COVID-19
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тесты на иммунитет в Волгограде пока не делают. Фото: РоспотребнадзорТесты на иммунитет в Волгограде пока не делают. Фото: Роспотребнадзор
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В Москве началось массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу, причем совершенно бесплатно. Каждый день до 200 тысяч жителей столицы получают по смс приглашение на тестирование (скрининг) ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Наличие иммунитета к COVID-19 у большой части населения – одно из обязательных условий снятия режима самоизоляции. Но в Волгоградской области сдать тест на антитела пока невозможно. Заместитель руководителя облздрава Николай Алимов и главный санитарный врач по региону Ольга Зубарева рассказали, что начнется тестирование у нас не раньше июня.

Ольга Зубарева отметила, что вопрос о массовом тестировании волгоградцев на антитела к коронавирусу она выносила на оперативный штаб. Губернатор дал распоряжение комитету здравоохранения изучить рынок и приобрести тест-системы.

- Однако те тест-системы [на иммунитет к коронавирусу], которые используют в Москве, не подходят к нашей аппаратуре. Тестирование будет проводиться, когда будет получено соответствующее регистрационное удостоверение на нужные нам тест-системы. Поэтому сроки, когда у нас это случится, - не раньше июня месяца, - заявил Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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