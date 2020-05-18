2020-05-18T12:54:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградским врачам обещали доплатить в полном объеме за работу с больными COVID-19

Медики получат не за отработанные дни и минуты, а надбавки в полном объеме
Юлия Данильченко
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«Коронавирусные» надбавки за работы с заболевшими COVID-19 в Волгоградской области положены всем врачам, однако не все их получили. Проблема оказалась в том, что выплаты медикам считали за отработанные ими дни и часы, о 15 мая высказался президент Владимир Путин. Он пояснил, что платить врачам нужно за сам факт работы с инфицированными, соблюдая сроки и объемы доплат.

- Все слышали комментарии в отношении этой ситуации. Президентские выплаты, которые были озвучены, носят единовременный характер, по сути зависят от отработанного времени. Последний раз мы доначисляли в формате, когда врач впервые начал работать с заболевшим. Сейчас все медработники получили доначисления в формате единовременных выплат в полном объеме в соответствии с новым постановлением, - прокомментировал «КП-Волгоград» зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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