Уже более ста волгоградских медиков заразились коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T12:58:01+03:00

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К 18 мая 2020 года в Волгоградской области число заболевших коронавирусом медиков увеличилось – их уже более ста. Но заместитель председателя облздрава Николай Алимов сразу уточнил, что в этом списке не только врачи и медсестры, но и другие сотрудники медучреждений.

- Есть у нас среди заболевших и медработники из ЦРБ Михайловки, и из Михайловской детской больницы, есть оттуда и сотрудник «скорой» помощи. В Николаевке у нас 13 сотрудников больницы были изолированы из-за коронавируса, очаг локализован, медики проходят лечение, отделения заработают в ближайшее время. Был очаг в Иловлинской больнице – там положительный диагноз COVID-19 был установлен у четырех сотрудников: одного уже выписали после выздоровления, один, к сожалению, напомним, умер, остальные два еще проходят лечение. Три отделения поочередно возобновили свою работу после карантинных мероприятий. Шесть медработников с коронавирусом из больницы №3 Волгограда, - рассказал подробности Николай Алимов.

На данный момент также с подозрением на коронавирус положили одного из сотрудников хирургического отделения больницы №25 Волгограда. Отделение это закрыли на карантин, пациентов перенаправили в другие медучреждения.

На вопрос – «Хватает ли в волгоградских больницах медиков, ведь заразившихся отстраняют от работы?» Алимов заверил, что нехватки специалистов нет.

- Врачей хватает, мы по мере необходимости перераспределяем специалистов. Привлекаем также ординаторов и студентов последних курсов нашего медуниверситета, перед этим они, конечно же, проходят обязательный курс по работе с коронавирусными пациентами, - отметил заместитель облздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU