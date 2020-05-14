Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 мая: в регионе поставлен очередной антирекорд по заболевшим

14 Май 2020 2020-05-13T23:15:09+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 мая 2020 года, самые важные события

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Волгоградская область продолжает ставить антирекорды. Регион оказался на шестом месте в стране по количеству заболевших за сутки. У нас их 124 человек. Таким образом общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло цифры 1259. Зарегистрирован еще один летальный случай. Умерла санитарка Иловлинской ЦРБ. Таким образом от COVID-19 умерли уже 13 волгоградцев. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области на 14 мая 2020 года.

По прежнему в лидерах остается город Волгоград. Но в нем проживает больше миллиона человек, и за сутки 39 поставили опасный диагноз. Гораздо сложнее ситуация в Николаевском районе, в котором остается один из основных очагов заболевания. На данный момент там 139 заболевших. Именно из-за этого масочный режим там начинает действовать с 14 мая, а не с 20, как везде по области. Также там дезинфицируют общественные остановки.

Стало известно к 14 мая и то, как будут учиться школьники. Детки с 1 по 8 классы завершат год 22 мая. Ученики с 9 по 11 получат знания до 29 мая. Вопрос с датой ЕГЭ пока остается открытым. Его решают высокие чины в московских кабинетах.

Кстати, дети продолжают заражаться коронавирусом. Но пока тяжелых случаев нет. У всех COVID-19 протекает в легкой форме, в том числе и у младенцев.

В облздраве заявили, что в ближайшее время проверят новые аппараты ИВЛ, которые поставили в регион с Уральского приборостроительного завода. После пожара в Москве, когда из-за загоревшейся техники погибли пять пациентов больницы, многие регионы убрали из реанимаций сомнительную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU