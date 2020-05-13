Перенос ЕГЭ в Волгограде 2020: когда пройдут экзамены для школьников

13 Май 2020 2020-05-13T16:52:04+03:00

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Учебный год для большинства школьников Волгограда и области завершится 22 мая 2020. Ученики старших лет - с 9 по 11 класс будут учиться до 29 числа. Когда начнутся каникулы известно, но больше всего вопросов: что будет с экзаменами, особенно ЕГЭ, когда они пройдут, у кого их отменят и на какое число перенесут. У девятиклассников итоговые экзамены в 2020 году отменили из-за коронавируса - годовые оценки выставят по итогам учебного года. Даже по обязательным предметам - русскому и математике. Отменили ЕГЭ и для тех выпускников 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы. Тем же, кто дальше собирается грызть гранит науки в университете, можно продолжать готовиться к экзаменам. Сроки ЕГЭ в очередной раз перенесли, теперь государственные экзамены в Волгоградской области 8 июня не начнутся. Новые даты и сроки проведения ЕГЭ 2020 года пока не объявили.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Разумеется, опасность коронавируса в ближайшее время никуда не денется, а откладывать ЕГЭ на год не будут – впереди приемная кампания в вузы. Поэтому проведут итоговую аттестацию в Волгограде в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Помещения обработают, школьников рассадят всего по несколько человек в аудитории, будут и другие меры безопасности. Не изменится и перечень выбранных для сдачи ЕГЭ предметов. Те же, кто не собирается поступать, получат аттестаты по итогу годовых оценок. А вот правила для медалистов изменят, как и правила приема в университеты.

ИСТОЧНИК KP.RU